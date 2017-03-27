В Екатеринбургской епархии РПЦ, где дети попали на сеанс экзорцизма, обещают не допустить повторения инцидента

Екатеринбург. 27 марта. Школьники в Среднеуральске Свердловской области попали в местный женский монастырь на изгнание бесов (т.н. отчитку) во время экскурсии по недоразумению, заявили в местной епархии.

«К сожалению, участники экскурсионной группы не обратили внимание на предупреждающую табличку у входа в храм. Здесь указано, что на время отчитки вход «только по благословению». А может, и обратили, но не поняли смысла слов «отчитка», «благословение». Этого они еще «не проходили». Да и о таком явлении, как одержимость демонами, детям не рассказывают ни в школе, ни дома», — заявил викарий Екатеринбургской епархии епископ Среднеуральский Евгений, которого цитирует в понедельник епархиальная пресс-служба.

По словам иерарха, только попав на территорию монастыря, участники экскурсии услышали необычные молитвы и крики, раздававшиеся из динамика. Он предположил, что аудиотрансляция, которая включается на время обычного богослужения, не была вовремя выключена.

Епископ заверил, что монастырь уже принял соответствующие меры: трансляция теперь выключается вовремя, объявление на входе написано более крупным шрифтом, а вероятность того, что неподготовленные люди вновь попадут на отчитку, крайне мала.

Как сообщалось, случай с посещением упомянутого монастыря школьниками вызвал резонанс в СМИ. Некоторые из них писали, что участники экскурсии были напуганы увиденным во время совершаемого в храме изгнания бесов.

«Почему не пугают родителей и детей реальные демоны, которыми изобилуют кино- и телеэкраны, компьютерные игры, за которыми дети проводят по нескольку часов в день? Почему беспрепятственно на телеэкране и в видеопродукции перед глазами неподготовленных детей и подростков совершаются убийства, насилие, демонстрируются «демоны во плоти», но мы не видим массового обращения в суды и следственный комитет? Это полезно детям? Это их не травмирует?» — задал вопрос епископ Евгений.

Он сообщил, что в связи с инцидентом епархия намерена инициировать серьезный разговор о духовной безопасности школьников с родительским и педагогическим сообществом, а также проведет серию открытых экскурсионных уроков для школ города, чтобы открыть учащимся красоту православных обителей.

В свою очередь мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, комментируя произошедшее, заявил в понедельник в эфире радио «Говорит Москва», что детей «надо всеми способами от этого оградить», и лучше им рассказывать «о движении планет, об устройстве Вселенной, о полете на Марс и к Плутону».