В Египте в январе зверски убили пятерых коптов

Череда зверских убийств коптов-христиан произошла в Египте.

Тела пятерых верующих были обнаружены в течение этого месяца в различных регионах страны. У всех было перерезано горло, сообщает британский сайт «Christian Today».

Один из случаев произошел в Александрии, где мусульманин убил владельца коптского магазина, обвинив его в торговле спиртным. В своем доме на севере страны на Рождество была убита пожилая семейная пара.

При этом полиция отказывается квалифицировать данные преступления как совершенные на почве религиозной ненависти, несмотря на то, что во всех пяти случаях ничего украдено не было.

В Египте проживает 9 млн. христиан, преимущественно копты.

Как сообщалось, в декабре террорист-смертник устроил взрыв на территории коптского собора Святого Марка в Каире. Ответственность за теракт, в результате которого были убиты и ранены десятки человек, взяла на себя террористическая организация ИГИЛ (запрещена в РФ).

Источник: Интерфакс