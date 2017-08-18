В двух испанских городах произошли теракты, пострадали более 100 человек

Два террористических акта произошли в испанских городах. Сначала фургон въехал в толпу людей в Барселоне, затем неизвестные совершили наезд на пешеходов в Камбрильсе. Всего в результате терактов погибли 13 человек, еще более ста пострадали.



Спецоперация в Камбрильсе

В ночь с четверга на пятницу каталонские полицейские обезвредили в Камбрильсе злоумышленников, готовивших террористическую атаку.

Как сообщила испанская пресса, террористы на автомобиле устроили наезд на пешеходов и сбили несколько человек, но потом столкнулись с полицией, машина преступников перевернулась, а злоумышленники попытались сбежать, однако были ликвидированы.

Каталонские правоохранители сообщили, что в ходе спецоперации были убиты четверо террористов, еще один задержан, но скончался позже от полученных ранений.

Местные СМИ также утверждали, что на одном из злоумышленников был пояс шахида, полиция проверяет эту информацию. В ближайшее время специалисты намерены провести несколько контролируемых взрывов, поэтому призвали людей не паниковать.

Всего в результате теракта в Камбрильсе пострадали семь человек. Двое из них находятся в критическом состоянии. Среди раненых числится сотрудник полиции.



Наезд на пешеходов в Барселоне

Ранее в Барселоне фургон наехал на пешеходов. Как рассказывают очевидцы, водитель вел машину зигзагами, чтобы сбить как можно больше людей. Автомобиль остановился лишь после столкновения с киоском, после чего водитель, который не был вооружен, сбежал.

В результате теракта погибли 13 человек, более ста получили различные ранения. Как отметили в испанской службе гражданской обороны, при нападении погибли или пострадали граждане 18 стран.

Правоохранительные органы Каталонии сообщили, что в связи с терактом задержаны два выходца из Северной Африки, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).



Взрывы в Альканаре и наезд на полицейских

В то же время поступали и другие сообщения о различных инцидентах.

Так, например, сообщалось, что в Барселоне совершен наезд на полицейских. Правоохранители утверждали, что водитель, который был испанцем, погиб и не имел отношения к теракту. Местные СМИ писали, что он не был водителем, а сидел в пассажирском кресле. Кроме того, отмечалось, что испанец был зарезан неизвестными, а не убит полицейскими.

Также стало известно о двух взрывах в Альканаре. По информации местной прессы, в первом случае два человека находились в помещении, которое было полностью уничтожено. Один человек погиб, еще один серьезно пострадал. Шесть человек из соседних домов также получили ранения. Отмечалось, что причиной взрыва послужила утечка газа в нарколаборатории.

При втором взрыве в Альканаре пострадали несколько полицейских. Подробности случившегося не приводятся. Сейчас правоохранители проверяют, есть ли связь между всеми этими событиями.

Также поступала информация о вооруженных людях, которые якобы забаррикадировались в одном из ресторанов и взяли заложников. Однако эти сведения не подтвердились.

Источник: РИА Новости