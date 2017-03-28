В Думу внесен законопроект, передающий регионам право решать, устанавливать ли бэби-боксы
Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предоставляющий регионам право самостоятельно определять вопросы создания на своей территории мест для анонимного оставления ребенка, так называемых «бэби-боксов», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный сайт нижней палаты парламента.
Регионы будут принимать решение с учетом своих культурных и других местных традиций о необходимости создания таких бэби-боксов, а также об их количестве, местоположении и порядке установки.
Если в регионе считают, что нет необходимости в использовании бэби-боксов, то региональное законодательное собрание может просто не принимать соответствующий закон, что не позволит создавать места для анонимного оставления детей, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В настоящее время, по данным авторов, в России есть несколько десятков бэби-боксов. Вместе с тем в законодательстве РФ отсутствует правовое регулирование порядка их использования.
Определяется, что требования к бэби-боксам и порядок их эксплуатации будет устанавливаться Минздравом России, что позволит предусмотреть единые стандарты технических характеристик для бэби-боксов и опишет общий алгоритм действий ответственных лиц при обнаружении новорожденных в этих бэби-боксах.
«Полагаем, что распространенность и «шаговая доступность» мест для анонимного оставления ребенка позволит значительно сократить число убийств матерями своих детей, а также фактов оставления детей в опасности. Немало случаев, когда детей оставляли у порога больницы, в подъездах с надеждой на их обнаружение и спасение, однако детей находили слишком поздно», — говорится в пояснительной записке.
Также авторы полагают, что осведомленность женщин о существовании бэби-боксов может способствовать уменьшению количества абортов, рискованных для их здоровья.
Авторами законопроекта выступили в том числе сенатор Вадим Тюльпанов, депутат Госдумы, известная телеведущая Оксана Пушкина, депутат и прославленная спортсменка Ирина Роднина.
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