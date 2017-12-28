В Донбассе состоялся крупнейший обмен пленными

27 декабря состоялся наиболее масштабный обмен пленными между Донбассом и Украиной. Как сообщает РИА «Новости», обмен между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой состоялся в Горловке. Донецк передал 57 пленных, Киев – 165. Один человек отказался возвращаться на Украину.

Перед этим Киев передал 75 человек представителям самопровозглашенной Луганской народной республики, однако два человека также отказались возвращаться. На Украину отправились 16 человек. Обмен прошел на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и Горловкой.

При процедуре присутствовали представители Русской Православной Церкви и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В понедельник вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщала, что Киев планирует передать республикам 306 человек. По ее словам, Петр Порошенко лично координировал работу всех ведомств, отвечающих за проведение обмена пленными.

Лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заявил, что обмен продолжится, пока не будет выполнен принцип «всех на всех».

По его словам, все пленные с обеих сторон должны вернуться к своим семьям. «У нас, я уверен, будет второй этап обмена», — добавил Медведчук.

Источник: Правмир