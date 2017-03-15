В день 100-летия отречения императора патриарх помолился о жертвах революции и гражданской войны в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в годовщину отречения Николая II помолился обо всех жертвах Октябрьской революции.

Предстоятель Русской Православной Церкви совершил литургию в Казанском храме в Коломенском, где сто лет тому назад, в день отречения императора, была обретена Державная икона Богородицы.

Патриаршая литургия стала первым мероприятием, посвященным 100-летию начала эпохи гонений на Церковь.

«По милости Божией в этот год столетия мы искренне можем перелистнуть страницу, без всяких политических комментариев. Мы перелистываем ее, вспоминая мучеников, исповедников, невинно убиенных», – сказал Патриарх после литургии в Казанском храме в Коломенском.

По мнению Патриарха, эта память должна сопровождаться молитвой о том, чтобы «наше движение вперед как страны и каждого как личности шло по Божьему, нравственному закону».

Патриарх Кирилл подчеркнул, что счастливой и обеспеченной жизни нельзя достичь через преступления, в частности через убийство царской семьи, как и через весь революционный террор.

«Нужно быть слепым и не способным видеть причинно-следственную связь, чтобы не прийти к простому выводу: через несправедливость, через обман, через зло, через смерть никогда нельзя достичь добрых результатов», – сказал он, добавив, что «при всех достижениях нашего народа в области науки, искусства и разных других областях, никогда из памяти не уйдет эта национальная трагедия».

Патриарх убежден, что всякие перемены в личной и общественной жизни очень важно не сопровождать злобой, которая «затворяет врата для Божественной благодати».

Источники: Интерфакс и Правмир