В Дании впервые оштрафовали мусульманку за ношение никаба в общественном месте

28-летнюю датчанку оштрафовали после потасовки с другой женщиной на эскалаторе в торговом центре городка Хёрсхольм, в 25 километрах к северу от Копенгагена. В драке с нее слетел закрывавший ее лицо никаб.

Подоспевшие полицейские разняли дерущихся, а оштрафованная женщина надела никаб обратно и отказалась снова снять его по требованию полиции.

Обеим женщинам предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, а отказавшейся снять никаб после разбирательства выписан штраф в тысячу крон (около 150 долларов).

Вступивший в силу в среду запрет закрывать лицо в публичных местах уже вызвал критику и протесты со стороны мусульман и симпатизирующих им правозащитников.

Источник: Седмица.ру