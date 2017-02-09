В Дамаске прошел молебен о мире в Сирии

В храме Игнатия Богоносца при представительстве РПЦ в Дамаске в среду состоялся молебен о мире в Сирии, сообщил «Интерфаксу» представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока игумен Арсений (Соколов).

В молебне принимали участие прихожане храма, члены православной общины Дамаска.

«Пономарское служение исполнял депутат Госдумы Сергей Гаврилов», — сказал священник.

(Сергей Гаврилов — председатель Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатор Межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей, - ред.)

Делегация российских парламентариев находится в эти дни в Сирийской Арабской Республике.

Вместе с депутатами в Сирию прибыла группа врачей под руководством Андрея Каприна – доктора медицинских наук, профессора, академика РАН, заслуженного врача РФ, директора Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена. Российские медики окажут консультационную и иную поддержку по восстановлению медицинских центров Сирии.

6 февраля состоялась встреча российской делегации парламентариев с министром по делам религии Сирии Абдассаттаром Ас-Саидом, передает «Благовест-инфо». «Для восстановления мира необходимо садиться за стол переговоров с участием лидеров и представителей всех религиозных конфессий страны. Сейчас крайне важно поддержать присущее Сирийской Арабской Республике межрелигиозное сотрудничество и согласие. Совершенно очевидно, что необходимы важные конституционные изменения», – сообщил по итогам встречи Сергей Гаврилов.

В настоящее время количество христиан на территории САР сократилось с 25% до 8-10% от численности населения после начала военных действий в Сирии.

«Международная деятельность, направленная на защиту христиан братской Сирии, была и остается приоритетным направлением деятельности Межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей Государственной Думы», – пояснил С. Гаврилов.

Также 6 февраля 2017 года в Дамаске в Министерстве вакуфов (религий и религиозных организаций) Сирии состоялся круглый стол с участием христианских и мусульманских лидеров, представителей академического сообщества, а также российских парламентариев. Ведущим мероприятия выступил министр по делам религии (вакуфов) Сирии Абдассаттар Ас-Саидо. Об этом сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В мероприятии участвовали глава Мелькитской Католической Церкви Патриарх Григорий III, представители Антиохийской Православной Церкви, Русской Православной Церкви, Сиро-Яковитской Церкви, верховные муфтии столицы Сирии и провинции Дамаск, иные мусульманские деятели.