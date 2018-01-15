В Чили заявили об отсутствии угрозы для Папы Римского во время его визита

Министерство внутренних дел Чили заявило об отсутствии угрозы для Папы Римского во время предстоящего визита в страну.

Сегодня Папа Франциск начинает свой апостольский визит в Латинскую Америку. Согласно официальному расписанию визита, сначала он посетит Чили (15-18 января), а затем будет в Перу до 21 января. Перед визитом неизвестные люди напали на несколько католических храмов в знак протеста против визита в страну Святейшего Отца.

«Все надо воспринимать соразмерно. Речь идет о событиях серьезных и отвратительных, но давайте адекватно смотреть на вещи. Опасность Папе грозить не должна», — заявил глава МВД Марио Фернандес в эфире радио Bio Bio.

Министр уточнил, что нападавшие использовали не взрывчатые вещества, как сообщалось ранее, а подготовленные в домашних условиях зажигательные смеси. Эти люди также оставили надписи, в которых содержится критика расходов, связанных с подготовкой папского визита.

Источник: РИА Новости