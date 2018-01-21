В честь святого покровителя животных в Испании прошла церемония огненного «очищения» лошадей

В испанском городке Сан-Бартоломе-де-Пинарес (San Bartolome de Pinares) прошел ежегодный фестиваль Las Luminarias («Светильники»), посвященный святому Антонию Великому (Египетскому) сообщает Daily Mail.

Святой Антоний, память которого Католическая Церковь отмечает 17 января, считается покровителем домашних животных.

Во время церемонии «очищения» всадники верхом на лошадях прыгают через костер. Их благословляет священник. Ритуал призван очистить животных, защитить их от болезней и травм, а также обеспечить им покровительство святого Антония на год, до следующего празднования.

Чтобы лошади не пострадали, перед контактом с огнем их обливают водой.

«Мы здесь круглый год заботимся о лошадях. Мы их любим и ценим. Ничего с ними не случится. Ни одно животное ни разу не получило ожога. Они в огне буквально секунду. Это как если человек на секунду наступит босиком на угли», ― приводит издание слова организатора фестиваля Антонио Парро (Antonio Parro).

Защитники животных считают эту традицию жестокой, но местные жители твердо уверены: их скакуны нисколько не страдают.

Традиция огненного «очищения» соблюдается в Испании уже на протяжении 500 лет. Власти Сан-Бартоломе-де-Пинарес гордятся, что ее передают от одного поколения к другому.

Всадниками могут быть как мужчины, так и женщины.



Благословение животных в День святого Антония

В Испании празднества в честь святого Антония традиционно проводятся в январе и растягиваются на несколько дней. По всей стране проходят праздничные процессии, во время которых хозяева в сопровождении своих собак, лошадей, ослов, украшенных лентами и колокольчиками, обходят храмы, после чего их благословляет священник.

Также владельцы животных имеют возможность посетить праздничную Мессу вместе со своими любимцами.

«Мы поддерживаем продолжение старой традиции. К сожалению, сейчас она теряется. Люди начинают забывать, что животные были спутниками человека и помощниками», ― приводит издание слова местного жителя.

Торжественные шествия возглавляет всадник, держащий изображение святого Антония, за ним следуют музыканты и танцоры.

Праздничные мероприятия в честь святого Антония обычно сопровождаются «братскими пиршествами». Всем желающим раздают куски мяса, поджаренные на кострах или на выставленных на улице жаровнях. На такие встречи часто съезжаются разъехавшиеся в разные концы страны местные жители, использующие праздник, чтобы навестить родные места и старых друзей.

Праздники в честь святого, которые особенно радуют детей, завершатся грандиозными фейерверками.

Ранее праздновался лишь день памяти святого Антония Великого, отмечаемый 17 января. Однако в последние годы празднование затягивается на несколько дней. Одна из причин тому ― в Испании на все храмы не хватает священников, и они попеременно благословляют домашних животных в разных приходах.

Святой Антоний Великий

Святой Антоний — основатель монашества и один из величайших подвижников Церкви. Он происходил из семьи состоятельных коптских землевладельцев. В 20 лет он лишился родителей, оставшись с младшей сестрой. Последовав словам Евангелия «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на Небе, и иди вслед за Мной» (Мф. 19:21), раздал имущество и стал искать уединения.

В этот период ревностные христиане в Египте начали удаляться от мирской жизни и проводили жизнь в молитве, подвигах и отшельничестве. Антоний был первым, кто поселился вдали от населенных пунктов, в пустыне Фиваида. Подвижник стал основателем первой монашеской общины, но его роль как настоятеля — аввы — ограничивалась духовным руководством, монахи жили каждый сам по себе.

За всю жизнь Антоний покидал Фиваиду лишь трижды: в 307 году, для путешествия в Палестину, в 311-м ― для поддержки александрийских христиан во время гонений и в 325-м, чтобы помочь святителю Афанасию Великому в борьбе с ересью арианства. Подвижник скончался в глубокой старости — в возрасте 106 лет.

Из многих византийских и западноевропейских изображений, связанных с аскетическими добродетелями, целебными силами и природой, с XV столетия выделяется наиболее популярный мотив — искушение святого Антония. Многообразие изображений св. Антония связано с тем, что его считают покровителем многих профессий: крестьян, всадников, звонарей, корзинщиков, щеточников, мясников, гробовщиков.

Популярность подвижника достигла апогея в Средние века в западной Церкви. Около 1070 года был основан орден святого Антония. Это учреждение стало центром по лечению больных «антониевым огнем» (предполагают, что это гангрена, или болезнь, вызываемая тяжелым отравлением спорыньей).

Святой Антоний изображается с посохом, имеющим форму Т-образного египетского креста.

Источник: Rublev.com