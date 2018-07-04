СМИ: в британских школах начали запрещать юбки из-за прав трансгендеров

По меньшей мере 40 средних школ в Англии запретили своим ученицам носить юбки для того, чтобы подростки-трансгендеры чувствовали себя комфортно. Об этом в понедельник сообщила британская газета Daily Mail.

Первой школой, где ввели гендерно-нейтральную форму, стало элитное учебное заведение в Льюисе, Восточный Сассекс. Все учащиеся школы еще с сентября прошлого года обязаны носить брюки.

«Причина смены формы в школе связана с равенством и вежливостью. Теперь наши студенты все носят одинаковую форму, это более благоразумно и с большей вероятностью нивелирует шансы нарушения прав. Это гендерно-нейтральная форма, и мы долго размышляли над этим, чтобы она была действительно нейтральной», — заявила Тони Смит, директор школы в Льюисе.

При этом, как отмечается в статье, родители учеников высшей школы Филлипс в городе Бьюри, где тоже ввели гендерно-нейтральную форму, жалуются, что перед принятием подобного решения с ними не проводили консультаций и не спросили их мнения на этот счет.

«Я уверена, что необходимо советоваться с родителями по таким вопросам. Нам необходимы веские доводы», — выразила свое недоумение мама одной из школьниц.

Бывшие школьники также выступают против отмены женской формы. «Позвольте мальчикам быть мальчиками, а девочкам быть девочками. Перестаньте запутывать их», — приводит газета слова выпускницы.

Ранее в Британии ко Дню матери, который традиционно отмечается в четвертое воскресенье Великого поста, выпустили гендерно-нейтральные открытки. В тексте поздравления слово «мама» заменили местоимением «ты».

По материалам РИА Новости, ТАСС, EADaily