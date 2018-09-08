В Братиславе встретились епископы Центральной и Восточной Европы

В итоговом документе иерархи обращаются к правительствам своих стран с просьбой содействовать европейской интеграции, инвестировать в образование и не ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

6 и 7 сентября в Братиславе состоялось заседание представителей епископских конференций Центральной и Восточной Европы. В нем приняли участие епископаты Словакии, Чехии, Польши, Венгрии, Хорватии, Украины, Словении, Боснии и Герцеговины, а также Международная епископская конференция Свв. Кирилла и Мефодия и руководство Совета епископских конференций Европы.

Подводя итоги работы епископатов региона, участники отметили сбор средств в помощь жертвам боевых действий на Ближнем Востоке. Эти средства предназначены для восстановления домов и больниц, школ и целых населенных пунктов.

Затем представители епископских конференций обсудили проблему исхода молодежи в этом регионе: несмотря на сближение центрально- и восточноевропейских государств с Западом, за тридцать лет они так и не были интегрированы как равноправные партнеры, о чем свидетельствует огромный разрыв между уровнями зарплаты в Западной и в Восточной Европе. Таким образом, необходимо найти иной способ интеграции этих стран, который бы гарантировал равноправие всех государств и граждан.

В итоговом коммюнике епископы Центральной и Восточной Европы обращаются к правительствам своих стран с просьбой уделить больше внимания реформе образования, а также создать для молодежи такие условия, которые не будут их подталкивать к поиску социальной стабильности за рубежом.

Епископы отметили, что современное общество, в котором многие уступают менталитету потребительства, считает ненужными тех, кто ничего не производит. Иерархи обращаются к государственным деятелям с призывом обеспечить должную заботу больным, пожилым и тем. кто оказался на окраине общества. Однако для этого необходимо достичь экономического равноправия с западными странами, отметили епископы.

После падения «железного занавеса» Европа радикально изменилась, подчеркивают епископы в итоговом документе. Вновь обретенная свобода – это причина для радости. В то же время многие граждане стран Центральной и Восточной Европы чувствуют неопределенность. Миграционный кризис показал, что нелегко преодолеть ментальные и культурные различия между Западом и Востоком.

Епископы выразили озабоченность в связи с распространением гендерной идеологии, которая присутствует также в Стамбульской конвенции. Нужно предпринимать все усилия для того, чтобы Европа вернулась к своим естественным и христианским корням. Ее учреждения, в том числе судебные, должны уважать автономию стран Восточной и Центральной Европы в том, что касается культуры и этики. Вызывают беспокойство наднациональные решения, насаждающие, иногда косвенным путем, принципы, несовместимые с конституциями и культурами отдельных стран. Епископы просят свои правительства отказаться от ратификации Стамбульской конвенции или отозвать свою подпись.

Источник: Vatican News