В Боснии и Герцеговине неизвестные осквернили католическую святыню

В Боснии и Герцеговине вандалы осквернили надписями крест и алтарь на холме Крижевац близ города Столац, расположенном в пяти километрах от энтитета Республики Сербской. Настоятель прихода в Столаце проинформировал полицию и муниципальные власти. На кресте неизвестные оставили надписи, обвиняющие в сотрудничестве с усташами, и аббревиатуру, обозначающую Доктрину совместных преступных действий.

Подобные акции вандалов против католических символов происходят не впервые, заявил генеральный викарий епархии Мостара дон Желько Майич. «На основании предыдущего опыта, — добавил он, — мы опасаемся, что и на этот раз виновные не будут обнаружены» или же будет заявлено, что они несовершеннолетние либо недееспособные.

Крест и монументальный комплекс на холме Крижевац воздвигнут в память о свидетельстве многочисленных хорватов, которые умерли в застенках Столаца, потому что не хотели отречься от собственной веры.

«Католики в Столаце и в близлежащих городах, — пояснил генеральный викарий, — всегда поддерживали общение со всеми гражданами и с представителями других религий в городе и во всей Герцеговине». Генеральный викарий осудил неуважительное отношение к религиозным символам, которое является также оскорблением национальной самобытности. Он призвал католиков Столаца не падать духом перед подобными антикатолическими акциями и «не отвечать злом на зло, но следовать примеру Иисуса на Кресте».

(На фото — группа паломников на холме Крижевац)

Источник: Радио Ватикана