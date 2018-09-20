В ближайшую субботу будет причислена к лику блаженных «румынская Мария Горетти»

В конце общей аудиенции 19 сентября с.г. Папа Франциск напомнил, что в ближайшую субботу, 22 сентября, в городе Тыргу-Нямц (Румыния) будет причислена к лику блаженных Вероника Анталь, мирянка, принадлежавшая к Третьему Ордену Святого Франциска, убитая «из ненависти к вере» в 1958 г. «Вознесем благодарение Богу за эту отважную девушку, которая, пожертвовав своей жизнью, дала свидетельство истинной любви к Богу и братьям», — сказал Святейший Отец.

Вероника Анталь родилась в 1935 г. в крестьянской семье. В 16 лет она попыталась стать монахиней, однако не смогла этого сделать, поскольку коммунистическими властями все монашеские конгрегации были запрещены. Тогда Вероника, присоединившись к Третьему Францисканскому Ордену, принесла монашеские обеты тайно, продолжая при этом жить у себя дома и помогая приходскому священнику. Вечером 24 августа 1958 г., когда Вероника возвращалась из церкви, отстоящей от ее села на 8 км, ее попытались изнасиловать, после чего она была зверски убита. Ее тело было обнаружено на следующий день, в руках она сжимала розарий. В последние дни перед смертью Вероника читала книжку, повествующую о жизни св. Марии Горетти – итальянской девушки, защищавшей свою честь и погибшей от рук насильника.

Беатификационный процесс Вероники Анталь был начат в 2003 г., а 26 января 2018 г. Папа Франциск утвердил декрет, именующий ее мученицей за веру.

Источник: Vatican News