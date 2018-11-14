В ближайшее воскресенье вместе с Папой Франциском пообедает 3 тысячи бедняков

В воскресенье 18 ноября 3 тысячи бедняков пообедают со Святейшим Отцом в Зале Павла VI в Ватикане. Об этом было сообщено в Папском Совете по содействию новой евангелизации, коим координируется организационная сторона проведения Всемирного Дня Бедных, празднование которого было учреждено Папой Франциском два года назад, на завершение Юбилейного Года Милосердия.

Званый обед планируется после Мессы в соборе Св. Петра, которую возглавит сам Папа. В ней ожидается участие 6 тысяч бедняков вместе с волонтерами, а также представителями благотворительных организаций. В Папском Совете по содействию новой евангелизации, кроме того,сообщили, что начиная с понедельника 12 ноября на площади Св. Петра с 10 до 22 часов открыт медпункт, в котором бедняки могут получить бесплатную медицинскую помощь. Эту инициативу поддержал медперсонал известной римской клиники «Джемелли» и ряда других медицинских учреждений Вечного Города. Год назад подобным предложением воспользовалось 600 человек, среди которых и страдавшие очень серьезными заболеваниями.

По материалам Vatican News