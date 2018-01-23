В беседе с журналистами на борту самолета Папа прокомментировал свои слова о монс. Барросе и о либеральной политике

Папу Франциска глубоко впечатлила вера народа Чили и Перу, откуда он только что вернулся после апостольского визита. Общаясь с журналистами во время обратного рейса, Святейший Отец особенно упомянул о Святой Мессе в Лиме, собравшей один миллион триста тысяч верных на огромной территории авиабазы Лас-Пальмас. Но Папа был свидетелем такого же участия и воодушевления и в Чили, в особенности в Темуко и Икике, в женской тюрьме, в Доме маленького принца, во время встреч с амазонскими народами.

Журналисты задали Папе вопрос о монс. Хуане Барросе, епископе Осорно, который оказался в центре полемики и обвинений в покрытии сексуальных преступлений против малолетних, совершенных в прошлом священником Фернандо Карадимой. Папа Франциск в ответ подчеркнул, что уважение к прелату и отсутствие доказательств заставили его несколько раз отказаться принимать отставку иерарха:

«После его назначения началось все это движение протеста, и он просил меня об отставке во второй раз, а я ответил: нет, продолжай… Я долго с ним беседовал, с ним долго беседовали другие… «Продолжай»: и вы знаете, что случилось в день его интронизации… Расследование о Барросе было продолжено; но нет никакой очевидности… Я не могу его осуждать, потому что у меня нет ясных доказательств, но также и потому, что я убежден в его невиновности».

Слово «очевидность» становится центром дальнейшей беседы с журналистами: Папа сразу же признал, что ранее он неправильно выразился, сказав, что «отсутствие улик» заставило его не принимать отставку монс. Басроса. Это выражение задело чувствительность жертв злоупотреблений, и Папа признает это, отметив, что ему очень помогло заявление на эту тему кардинала О’Мелли. Папа попросил прощения за использование термина «улики», ранившее жертву преступлений. «Я признаю, что мое выражение было неудачным. Баррос остается, и я не могу осуждать его в отсутствии очевидности».

Один из журналистов спросил Святейшего Отца, не является ли окончание мандата некоторых членов Папской комиссии по защите несовершеннолетних знаком того, что этот орган не считается больше приоритетным. Папа прервал вопрос журналиста, заверив, что, вслед за Папой Бенедиктом XVI он намерен продолжать линию «нулевой терпимости», и Комиссия будет продолжать свою работу, а в настоящее время происходит обновление структуры.

Комментируя венчание чилийской пары в самолете, Папа рассказал: «Я задавал им вопросы, и ответы были ясны: «Навсегда». – «Откуда вы знаете? У вас хорошая память?» — «Нет: мы проходили курс подготовки к браку». Они были подготовлены и обратились ко мне с просьбой. Таинства предназначены для людей, и все условия были ясны. Почему же сегодня не сделать то, что можно сделать сегодня, не откладывая на завтра, ведь завтра может означать через 8 или 10 лет?».

На вопрос о том, как Папа оценивает «либеральную политику», благодаря которой в Чили уровень бедности снизился до 11 процентов, Папа отвечает: «По-моему, следует хорошо изучить отдельные случаи либеральной политики. В Латинской Америке есть другие страны, в которых либеральная политика привела к росту бедности. Там я бы и правда не знал, что сказать, я не специалист в этом вопросе, но в целом либеральная политика, которая не вовлекает весь народ, является селективной и ведет к упадку».

Источник: Радио Ватикана