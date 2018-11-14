В Берлинском Кафедральном соборе отметили столетие окончания Первой мировой войны: прозвучал «Реквием» Джузеппе Верди

В Берлинском Кафедральном соборе прозвучал «Реквием» Джузеппе Верди в память о жертвах Первой мировой войны и в честь 100-летия ее окончания. В концерте, одним из организаторов которого является Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова, приняли участие и российские музыканты.

С самого утра в Берлинском кафедральном соборе звонят колокола. Здесь почтили память погибших в Первой мировой войне. В экуменическом богослужении приняли участие представители всех традиционных христианских конфессий. По некоторым подсчетам, общие потери в Первой мировой составили более 20 миллионов человек. День скорби в Германии ежегодно отмечают в середине ноября. Несут цветы и свечи к памятникам «Великой войне».

Нойе-Вахе ‒ главное творение немецкого классицизма ‒ был построен еще в начале XIX века. Здесь находился королевский караул Фридриха Вильгельма III. После окончания Первой мировой и падения монархии Нойе-Вахе стал памятником павшим в войне. Во время Второй мировой здание было разрушено практически до основания. Его восстановили в 60-м году. И сегодня это главный мемориал жертвам войны и насилия.

Одно из центральных событий к столетию окончания «Великой войны» ‒ благотворительный концерт. Впервые с Берлинским симфоническим оркестром выступают «Мастера хорового пения». Прямо из аэропорта артисты едут на репетицию, повторяют ноты по дороге. Чтобы найти общий язык с немецким оркестром ‒ всего один день.«При определенных темпах и жестах дирижера ты можешь очень сильно устать, произойдет очень большое утомление голоса. Либо, наоборот, в таком состоянии, с самолета, отеком связок, ты можешь благополучно прожить репетицию», ‒ рассказывает певица Светлана Касьян.

С немецкой точностью и русской эмоциональностью руководит процессом Лиор Шамбадал. Один из лучших дирижеров мира, он объединяет сразу три страны: Израиль ‒ по месту рождения, Германию ‒ более 20 лет управляет Берлинским симфоническим оркестром, Россию ‒ у маэстро русские корни. «Одна из особенностей немецких музыкантов, они играют очень глубоко, массивно, я бы даже сказал, немного тяжело и мрачно. В России ‒ по-другому. Музыка идет из сердца, поэтому она более лиричная. Получается, очень интересное сочетание. Это будет мощный концерт», ‒ говорит главный дирижер Берлинского симфонического оркестра Лиор Шамбадал.

На концерте звучит «Реквием» Верди. Одно из самых сложных сочинений, про которое Бернард Шоу говорил: «Музыка, проникающая в сердце и потрясающая душу». Исполнить его ‒ каждый раз как взять очередную вершину. В этот вечер в зале – представители монарших домов Европы, политики, дипломаты, деятели науки и культуры. Слышавшие немало оваций артисты эти запомнят надолго.

Телеканал Россия-Культура