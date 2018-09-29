В Берлине в 14-й раз прошел «Марш за жизнь»

Около 5,5 тысяч противников абортов приняли участие в «Марше за жизнь», который прошел в Берлине в прошлую субботу, 22 сентября.

Это была уже 14-я акция защитников жизни, проведенная в столице Германии. Среди её участников — архиепископ Берлина Хайнер Кох, вспомогательный епископ Берлина Матиас Генрих, а также епископ Регенсбургский Рудольф Водерхольцер.

Впервые за все годы манифестации в ней принял участие лютеранский епископ Ханс-Юрген Абрамайт из Грайфсвальда.

Марш был организован Федеральным союзом «Право на жизнь», который объединяет 14 пролайф-организаций, передает Catholic.by.

Во время богослужения, которое завершило нынешний «Марш за жизнь», представитель лютеран призвал помогать беременным женщинам в трудных жизненных ситуациях.

«Нежелательная беременность — это показатель солидарности общества», — отметил иерарх. Он также подчеркнул, что родители, соседи и работодатели несут большую ответственность перед беременными женщинами, чтобы не оставлять их наедине с их проблемами.

В свою очередь архиепископ Кох напомнил о доле голодных, больных и мигрантов, которым отказывают в праве на жизнь. В начале марша его участники поддержали ряд заявлений политиков — в частности, оставить в силе юридический запрет рекламировать аборты. Кроме того, участники марша предостерегли от «финансирования через медицинское страхование анализы крови, которые позволяют делать селекцию ещё нерожденных детей».

Также было озвучено, что семьи, которые «имеют детей с особенностями развития», требуют большей помощи и внимания.