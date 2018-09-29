В Берлине в 14-й раз прошел «Марш за жизнь»

В Берлине в 14-й раз прошел «Марш за жизнь»

Сентябрь 29, 2018

Около 5,5 тысяч противников абортов приняли участие в «Марше за жизнь», который прошел в Берлине в прошлую субботу, 22 сентября.

Это была уже 14-я акция защитников жизни, проведенная в столице Германии. Среди её участников — архиепископ Берлина , вспомогательный епископ Берлина Матиас Генрих, а также епископ Регенсбургский Рудольф Водерхольцер.

Впервые за все годы манифестации в ней принял участие лютеранский епископ Ханс-Юрген Абрамайт из Грайфсвальда.

Марш был организован Федеральным союзом «Право на жизнь», который объединяет 14 -организаций, передает Catholic.by.

Во время богослужения, которое завершило нынешний «», представитель лютеран призвал помогать беременным женщинам в трудных жизненных ситуациях.

«Нежелательная беременность — это показатель солидарности общества», — отметил иерарх. Он также подчеркнул, что родители, соседи и работодатели несут большую ответственность перед беременными женщинами, чтобы не оставлять их наедине с их проблемами.

В свою очередь архиепископ Кох напомнил о доле голодных, больных и мигрантов, которым отказывают в праве на жизнь. В начале марша его участники поддержали ряд заявлений политиков — в частности, оставить в силе юридический запрет рекламировать . Кроме того, участники марша предостерегли от «финансирования через медицинское страхование анализы крови, которые позволяют делать селекцию ещё нерожденных детей».

Также было озвучено, что семьи, которые «имеют детей с особенностями развития», требуют большей помощи и внимания.

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