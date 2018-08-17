В Бельгии грабители заперли епископа в гардеробе — СМИ

Епископ бельгийского города Льеж Жан-Пьер Дельвиль ограблен в служебной квартире неизвестными, которые похитили у священнослужителя около 20 тысяч евро.

Как сообщает газета Dernier heure, ограбление произошло в ночь на среду. Проникшие в дом епископа двое грабителей, угрожай расправой, связали и заперли 67-летнего священнослужителя и его племянника, церковного прислужника, в гардеробном шкафу.

По данным издания, преступники похитили у церковного иерарха произведения искусства, около 20 тысяч евро и церковную вазу.

«Да, мы подтверждаем факт ограбления», — сказали журналистам в четверг в городском комиссариате.

По факту преступления прокуратурой Льежа начато расследование.

Источник: РИА Новости