В Бельгии грабители заперли епископа в гардеробе — СМИ
Епископ бельгийского города Льеж Жан-Пьер Дельвиль ограблен в служебной квартире неизвестными, которые похитили у священнослужителя около 20 тысяч евро.
Как сообщает газета Dernier heure, ограбление произошло в ночь на среду. Проникшие в дом епископа двое грабителей, угрожай расправой, связали и заперли 67-летнего священнослужителя и его племянника, церковного прислужника, в гардеробном шкафу.
По данным издания, преступники похитили у церковного иерарха произведения искусства, около 20 тысяч евро и церковную вазу.
«Да, мы подтверждаем факт ограбления», — сказали журналистам в четверг в городском комиссариате.
По факту преступления прокуратурой Льежа начато расследование.
Источник: РИА Новости
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