В Байкальске проходит VIII Всероссийская встреча молодёжи. Подробности

Как мы уже сообщали, 19 июля в Байкальске открылась VIII Всероссийская встреча католической молодёжи. Она продлится до 22 июля и завершится в Иркутске. В материале, подготовленном специально для Vatican News сестрой Татьяной Авдокушиной, MSC, сообщаются дополнительный подробности первого и второго дней этого молодежного форума.

Форум на берегах Байкала посвящён Пресвятой Богородице и проходит под девизом «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога» (Лк 1,30). Организатором события стала Комиссия по делам мирян, новых движений и молодёжи при католическом епископате России, которой руководит ординарий саратовской епархии монс. Клеменс Пиккель.

По традиции, такие встречи происходят раз в три года; в этом году католическую молодёжь со всей России принимает иркутская епархия Святого Иосифа.

В плотной программе церковного события — многочисленные моменты молитвы и размышлений, встречи и работа в группах, походы на природу. Темы докладов отвечают на призыв Церкви к подготовке к предстоящему Синоду епископов и посвящены молодёжи и распознаванию призваний.

19 июля Святую Мессу возглавил Апостольский нунций в Российской Федерации монс. Челестино Мильоре; прелату сослужили 17 пресвитеров, сопровождающих молодых паломников. На встрече многочисленно представлены общины институтов посвящённой Богу жизни. По словам одного из организаторов, о. Владимира Сека SVD, ответственного за молодёжное служение в епархии Святого Иосифа, это церковное событие в Байкальске собрало более 200 молодых паломников в возрасте от 16 до 30 лет из всех четырёх российских епархий.

Докладчик первого дня — о. Иосиф Венцлавик SVD — посвятил размышления состоянию человека в современном мире.

Во второй день встречи, 20 июля, отец-францисканец Николай Дубинин говорил на тему призвания как пути к святости; это призвание каждого крещёного, и оно направлено к созиданию. Святость реализуется также в монашеской жизни: в настоящее время в России 20 мужских общин и 41 женская.

В программе VIII Всероссийской встречи молодёжи также запланировано выступление о. Ярослава Митжака, основателя движения «Общество для призваний».

Молодые паломники примут участие в «ярмарке призваний», где разные общины смогут рассказать о своей харизме, поделиться опытом апостольского служения, а также ответить на вопросы молодёжи.

Вечером 20 июля в Байкальске состоится Святая Месса, которую возглавят католические епископы России. 21 июля участники встречи переедут в Иркутск, расположенный в 130 километрах от Байкальска, где примут участие в шестикилометровом пешем паломничестве к месту захоронения жертв политических репрессий; здесь состоится заупокойная молитва. На вечер того же дня запланировано Фатимское богослужение и шествие со свечами.

VIII Всероссийская встреча молодежи завершится 22 июля Святой Мессой в Кафедральном соборе Непорочного Сердца Божьей Матери г. Иркутска.



На миниатюре вверху — фотоколлаж епископа Клеменса Пиккеля, ординария Епархии Святого Климента в Саратове, председателя Конференции католических епископов России