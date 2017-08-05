В Барселоне власти изменили проект базилики Святого Семейства

Городские власти Барселоны отказались от реализации проекта заключительного элемента знаменитой базилики Sagrada Familia (Святого Семейства), творения архитектора Антонио Гауди (Antoni Gaudi), сообщает итальянская газета La Stampa.

Антонио Гауди, который проектировал всемирно известный собор, предполагал построить большую лестницу, которая должна была вести к главному входу в храм. Но строительство этой лестницы потребовало бы существенных изменений в организации движения на одной из больших улиц города. Например, пришлось бы разрушить 150 квартир, а их жителей переселить куда-то поблизости.

Кроме того, затраты на реализацию этого масштабного проекта трудно было бы покрыть за счет бюджетных средств Барселоны, отметили чиновники муниципалитета. Город, который принимает ежегодно миллионы туристов (3,2 человек в 2016 году), не может серьезно изменять свой исторический облик.

Строительство, которое началось и продолжается исключительно на частные пожертвования, ведется на участке, не принадлежащем Церкви, и не курируется епископатом.

Возведение храма Святого Семейства, который уже внесен ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия, было начато в 1882 году. Проект намечен к полному завершению в 2026 году, к 100-й годовщине смерти Антонио Гауди. К концу 2017 года будет закончено строительство двух башен (одна из которых высотой 175 метров).

7 ноября 2010 года храм освятил Папа Бенедикт XVI и официально объявил его готовым к ежедневным богослужениям. В тот же день он присвоил храму звание Малой папской базилики.



Один из самых известных долгостроев мира

Идея возведения храма, посвященного Святому Семейству, зародилась в 1874 году и, благодаря щедрым благотворительным взносам, уже в 1881 году для новой церкви был куплен земельный участок, располагавшийся недалеко от города, в районе Эшампле. По решению городских властей финансирование строительных работ должно выполняться только за счет частных пожертвований, что и стало основной причиной столь затянувшегося строительства.

Изначально проект храма принадлежал Франсиску дель Вильяру (Francisco del Villar). Архитектор планировал построить ее в неоготическом стиле, но его идея воплотилась лишь на несколько процентов — он успел спроектировать огромную апсиду, состоящую из семи часовен. Вскоре после начала строительных работ по причине разногласий с заказчиками он покинул проект.

В 1883 году руководство работами перешло в руки знаменитого каталонского зодчего Антонио Гауди, который значительно изменил первоначальную концепцию будущей церкви. Все последующие годы своей жизни он работал над строительством храма Святого Семейства.

Принявшись за разработку проекта, А. Гауди решил не следовать стандартам неоготического архитектурного стиля. Готическими в церкви должны были быть только дух и основные формы, а во всем остальном великий архитектор полагался только на свою фантазию и своеобразный подход к архитектуре.

По мере продвижения строительства храм приобретал необычный для католической церкви вид: элементы крыши были сделаны в стиле кубизма, а веретенообразные башни выглядели как песчаные замки. Обычным методом Гауди было игнорирование необходимости составления предварительных планов работ. Он делал наброски основных форм строительства, а затем по ходу работы полностью отдавался импровизации в создании конструкций и деталей.

Для того чтобы контролировать рабочий процесс А. Гауди приходилось постоянно находится на строительной площадке, в результате чего он поселился в одной из комнат в еще недостроенном здании храма. Постоянно наблюдая за строительством, архитектор регулярно вмешивался в работу: у него часто возникали неожиданные идеи, которые он старательно выполнял, иногда даже жертвуя построенным, так как оно не вписывалось в новый придуманный вариант.

По замыслу главного архитектора храм Святого Семейства должен был стать «Библией, воплощенной в архитектуре». Каждый фасад посвящался одному из трех главных этапов жизни Христа на земле: Рождество, Страсти Христовы и Воскресение. Гауди решил, что все строение будет венчаться двенадцатью башнями, символизирующими двенадцать апостолов, а центральный неф украсит башня, посвященная Иисусу Христу, высота которой составит 170 метров.

Богатое воображение Гауди делало его творения уникальными — в работе автор стремился придерживаться естественности, и храм Святого Семейства не стал исключением. По замыслу проектировщика, колонны, которые являются главным несущим элементом здания, по мере приближения к сводам разветвляются, образуя конструкцию в виде леса.

Солнечный свет, падая внутрь храма сквозь размещенные на разной высоте окна, создает ощущение того, что сквозь ветви деревьев пробивается сияние звезд. Еще одна уникальная черта сооружения — акустика, на создание которой автор потратил немало лет. Она предусматривала создание идеальной системы колоколов, приводимых в движение ветром.

Когда в 1926 году Антонио Гауди умер, проект был завершен менее чем на 20%. Последующая работа над храмом выполнялась под руководством Доминика Суграньеса (Domenec Sugranes). Но уже в 1936 году начавшаяся в Испании Гражданская война помешала продолжить строительство. В довершение несчастий, во время пожара 1936 года были уничтожены многие чертежи и макеты, хранившиеся в мастерской Гауди. К счастью, часть из них позднее удалось восстановить.

В 1940-х годах работа над проектом возобновилась.

Необычный внешний вид храма сделал его одной из главных достопримечательностей Барселоны. По сведениям газеты El Periodico de Catalunya, в 2006 г. строительство посетило 2,26 миллиона человек, что ставит объект в один ряд по популярности с музеем Прадо и дворцом Альгамбра.

Источник: Rublev.com