В Австрии прошла международная конференция по аналитической теологии

В Инсбрукском университете прошла научная конференция под названием «Природа Бога: личностные и внеличностные концепции божественного», сообщается на интернет-сайте учебного заведения.

В работе научного форума приняли участие несколько десятков известных теологов, религиоведов и философов, занимающихся проблемами происхождения, оформления и содержания концепций божественного в различных религиозных традициях, из Австрии, Великобритании, Германии, Испания, Польши, США и других стран.

«В последние десятилетия все большее число философов, специализирующихся в области аналитического направления, начали разрабатывать темы, относящиеся непосредственно к систематической теологии», говорится в пресс-релизе конференции.

Организаторы конференции поставили себе задачу привлечь в качестве докладчиков специалистов, занимающихся исследованиями на стыке аналитической философии и систематической теологии с тем, чтобы попытаться установить связи между обеими областями. В рамках форума были представлены доклады и организованы дискуссионные панели по следующим вопросам: каковы причины того, что многие теологи предпочитают представления о Боге как неличностной субстанции? Какие концептуальные возможности имеются для того, чтобы понимать Бога как личность, но не тождественного человеческой личности? Какие из атрибутов, традиционно усвояемых Богу, могут сохраняться в рамках понимания Бога как неличностной или аличностной субстанции? Может ли неличностный Бог творить мир/миры? Может ли неличностный Бог обладать свободой? Может ли неличностный Бог осуществлять акт спасения? Какие последствия (метафизические, эпистемологические, моральные, теологические) имеет понимание Бога как личности? Как отношение к Богу как к личности влияет на религиозную практику?

«Решение этих и подобных вопросов имеет решающее значение для надлежащего взаимодействия с любой теистической системы убеждений с альтернативными, более натуралистически ориентированными интерпретациями реальности», говорится в пресс-релизе.

На пленарном заседании с докладом выступил профессор философии Бирмингенского университета, президент Британского общества исследователей философии религии Юджин Нагасава. Тема его выступления – «Теизм с персоналистическим представлением о Боге против имперсоналистического аксиархизма». (Термином «аксиархизм» обозначается метафизическая концепция, согласно которой у всего существующего имеется благая цель – прим. П. Л.) Также здесь свой доклад «Может ли метафизически совершенный Бог иметь нравственные добродетели и обязанности? (Томистская трактовка)» представил профессор философии религии Наваррского университета (Испания) Августин Эчаваррия.

Значительная часть выступлений на форуме касались осмысления божественного в рамках философии религии, а также проблем соотношения философской и теологической идеи божественного, их взаимного влияния и концептуальных пересечений. Вот темы некоторых их них:

– Только ли страдающий Бог способен оказывать помощь? К вопросу о контекстуальном и прагматическом подходах к философии религии (Анастасия Скруттон, проф. философии религии Лидского университета);

– Бесстрастность, всесубъективность и божественная вечность (Райен Мyллинс, профессор систематической теологии Университета Сент-Эндрю);

– Как личный, божественный дух причинно взаимодействует с небожественной живой и неживой природой (Томас Д. Оорд, проф. теологии Север-западного назарейского университета, США);

– Персоналистическая и аперсоналистическая концепции действий Бога в рамках того, что описывается как чудо (Адам Свижински, проф. философии Университета им. кардинала Стефана Вышиньского, Польша);

– Больше, чем личность. Мысли об отношении Бога к своему творению (Маттиас Ременьи, проф. Вюрцбюргского университета, Германия);

– Метатеология и онтология божественного (Джонатан Кванвиг, проф. философии Университета Дж. Вашингтона, США), и др.

Ряд сообщений научной конференции были посвящены концепции внеличностного Бога в контексте духовного опыта и религиозного мировоззрения. Это следующие сообщения: «Духовная практика и Бог, воспринимаемый как личность», «От Моисея Маймонида до Исраэля Баал-Шем-Това: через Копенгаген, путём сознания, через Курта Воннегута и Беркли», «Отменяя закон всемирного тяготения: божественная Личность и эпистемология молитвы просительного вида», «Уязвимость человека и уязвимый Бога? Размышления о божественных атрибутах и сердце Христа», «Пантеистическое богослужение: литургическое постижение неличностного Бога».

Организаторами конференции выступила группа исследователей, участников Международного Проекта, посвящённого исследованиям в области аналитической теологии, – «Природа Бога». Проект осуществляется под эгидой Университета Инсбрука, Мюнхенской высшей школы философии и Регенсбургского университета. Целью проекта является изучение различных концепций и представлений о Боге и божественной сфере в классической и современной философско-богословской дискуссии в перспективе так называемой «аналитической традиции».

В дополнение к поддержке прямого взаимодействия между философами и теологами в Европе и публикации результатов исследований в области аналитической теологии и философии, а также организации научных форумов, летних институтов и семинаров по тематике проекта.

Источник: Седмица.ру