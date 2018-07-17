В августе пройдёт большое молодёжное паломничество в Вечный город из всех областей Италии

3 августа 2018 г. начнётся большое молодёжное паломничество в Вечный город из всех областей Италии. Оно состоится за несколько месяцев до предстоящей XV Генеральной ассамблеи Синода епископов на тему «Молодежь, вера и распознание призваний», который будет проходить в Ватикане в октябре.

Согласно древней традиции, во многих епархиях на исторических маршрутах паломникам будут даны специальные «удостоверения» прохождения этапов. Отправляясь в путь, ребята получат икону-крест, дневник, браслет-розарий, буклет с фрагментами Евангелия и текстами размышлений, маленькую копию Туринской плащаницы, ночной фонарик, сумку с дорожными принадлежностями, походную флягу и карту Рима. Финальным этапом паломничества станет древнеримский ипподром Circo Massimo, где 11 августа молодёжь примет участие в ночном молебне вместе с Папой Франциском.

Встреча начнётся в половине пятого вечера с выступления и свидетельства итальянской рок-группы «The Sun», основанной в 1997 году. С 2008 года музыканты посвящают своё творчество христианскому посланию и поддерживают разные акции солидарности. После прибытия Святейшего Отца состоится молитвенное бдение и «Белая ночь» — до 4 часов утра. В это время многие приходские церкви между Circo Massimo и Ватиканской базиликой откроют двери для личной и общинной молитвы и Таинства Покаяния. В их стенах проведут молитвенные встречи многие епархии, католические движения и ассоциации; в программе — свидетельства участников, выступления, тематические собрания.

Ключевым событием молодёжного итальянского паломничества станет Святая Месса на ватиканской площади в воскресенье 12 августа, в 9 часов 30 минут.

По материалам Vatican News