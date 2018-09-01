В Ассизи проходит первая экуменическая молитва о Творении

По случаю IV Всемирного дня молитвы о защите Божьего творения, установленного Папой Франциском в 2015 году, 31 августа и 1 сентября в итальянском городе Ассизи христиане разных конфессий со всего мира участвуют в первой экуменической молитве, проходящей на тему «Идти вместе».

По словам директора европейских программ Всемирного католического движения по борьбе с изменениями климата Чечилии Далл’Ольо, участники встречи размышляют о необходимости экологического обращения и обратятся с посланием ко всем жителям планеты, прежде всего к христианам, призывая к действенной защите окружающей среды, нашего единственного общего дома.

Межконфессиональный молебен является частью более широкой программы «Время творения», в которую входят Всемирный день ​​молитвы о защите Божьего творения (1 сентября) и праздник святого Франциска Ассизского, основателя францисканского ордена и небесного покровителя Италии (4 октября). Молитвенная встреча станет началом паломничества «Путь святого Франциска» от Ассизи до Губбио, откуда паломники направятся в Катовице: в этом польском городе будет проходить 24-я Конференция сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН), важнейшее мероприятие по реализации Парижского соглашения.

«Время творения» — это ежегодные молебны и акции по защите «дома человечества», в которых участвуют тысячи христиан по всему миру. В этом году на Филиппинах, помимо многих других начинаний, кардинал Луис Антонио Тагле возглавит Святую Мессу о Божьем творении; в Швейцарии пройдет англиканское евхаристическое служение у загрязнённой воды; в Соединённых Штатах католические монахини будут молиться около радиоактивной зоны.

«Мы считаем, что заботу о творении ни в коем случае нельзя откладывать на завтра, — подчеркнула Чечилия Далл’Ольо, — это неотложный призыв к действиям, потому что каждый день мы видим разрушительные последствия деградации окружающей среды».

Во Всемирное католическое движение по борьбе с изменениями климата входят более 650 католических организаций со всего мира, мотивированные энцикликой Папы Франциска «Laudato Si’». Движение продвигает изменение стиля жизни и смелые шаги, способные обратить вспять процесс деградации. Чтобы ещё раз подчеркнуть призыв к единству среди христианских конфессий в свете нынешнего экологического кризиса, 1 сентября в Ассизи будет подписана совместная экуменическая декларация, в которой особое внимание будет уделено «наиболее уязвимым».

«Мы хотим действовать и рисковать, чтобы наши общины были внимательны к самым последним, — подчеркнула Чечилия Далл’Ольо, — чтобы общины имели взгляд и слух Церкви, выходящей за свою ограду, чтобы они были действительно близки к людям там, где они трудятся».

Источник: Vatican News