В Армянской Апостольской Церкви рукоположили диакониссу (ФОТО)

Глава Армянской Апостольской Церкви в Иране возвел в чин диаконисс 24-летнюю Ани-Кристи Манвелян, сообщает католическое агентство Fides.

Анестезиолог по светской профессии, Ани-Кристи была рукоположена в сан диакониссы архиепископом Себухом Саркисяном. До чина поставления женщина была мирянкой и не состояла ни в какой монашеской общине. Ее рукоположение состоялось несмотря на то, что ААЦ пока что официально не восстановила древний чин диаконисс.

«То, что я сделал, находится в полном соответствии с Преданием Церкви», – заявил архиепископ Себух Саркисян, епархия которого находится в юрисдикции Киликийского католикосата. Иерарх также отметил, что он совершил эту хиротонию с целью «активизировать участие женщин в литургической жизни Церкви».

Рукоположение состоялось в тегеранском соборе Св. Саркиса еще 25 сентября 2017 года, однако СМИ получили достоверную информацию по этому поводу только сейчас.

Ранее восстановить чин диаконисс постановила Александрийская Православная Церковь. Такое решение синод Александрийского патриархата принял в ноябре 2016. С целью дальнейшего изучения этого вопроса была создана специальная комиссия.

Источник: СПЖ