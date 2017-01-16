В армии США разрешили носить тюрбаны, бороды и хиджабы

Армия США, стремясь обеспечить возможность военной службы всем религиозным меньшинствам в стране без исключения, опубликовала новые стандарты уставного внешнего вида, согласно которым военные могут носить бороду, тюрбан и хиджаб, сообщает Religionnews.

По словам секретаря армии США Эрика Фэннинга (Eric Fanning), новая директива должна способствовать привлечению на армейскую службу сикхов и мусульман.

«Армия пересмотрела свою политику с целью гарантировать возможность служить любому квалифицированному солдату, независимо от его вероисповедания», — цитирует Independent представителя американских Вооруженных сил.

Новые правила разрешают ношение бороды, но она не может превышать 5 сантиметров в длину, иначе бороду необходимо сворачивать или подвязывать. Также солдатам разрешено носить «дастар» (тюрбан), который является обязательным головным убором сикхов, поэтому правила заслужили высокую оценку от Коалиции сикхов США.

Еще в марте 2016 года высшее командование пришло к выводу, что разрешение носить бороду по медицинским показаниям и запрет на ее ношение по религиозным обычаям — несовместимы, поскольку подобные запреты дискриминационны в отношении сикхов, которым вера запрещает стричь волосы и брить лицо.

Однако командование может отказать солдатам в «таковых послаблениях», если решит, что «заявка военнослужащего не основана на глубокой вере и уважении к ее требованиям», как говорится в директиве, которую цитирует Religionnews. Также в разрешении на соблюдение религиозных традиций может быть отказано в том случае, если военнослужащий подвергается «конкретным и особым рискам» в связи с ношением бороды или религиозного предмета одежды, причем эти риски «не могут быть смягчены или устранены имеющимися средствами», оговаривает директива.

По словам Эрика Фэннинга, армия сейчас изучает вопрос изготовления защитных масок, которые могут использоваться бородатыми солдатами в опасных условиях. А пока таковые маски не разработаны и не поступили в войска, солдаты, пользующиеся послаблениями на ношение бород и тюрбанов не могут «участвовать в занятиях с применением противогазов и иных защитных средств, необходимых при контактах с боевыми токсическими веществами и средами», говорит директива, признавая, что «во многих тактических боевых ситуациях военнослужащие должны быть начисто выбриты».

Также в директиве указывается, что уставные хиджабы и головные платки женщин-военнослужащих должны быть «неброских расцветок, близких к цветам уставного обмундирования». Разрешено также использовать камуфляжные расцветки и орнаменты, сочетающиеся с военной униформой; кроме того, используемые ткани должны изготавливаться из негорючего волокна. К директиве прилагаются схемы уставных способов ношения хиджаба, а также уставные фасоны бород и тюрбанов.

В правозащитной организации Sikh Coalition, представляющей интересы сикхов, позитивно восприняли решение армейского командования, отметив, что новая политика армии направлена на формирование религиозной терпимости и разнообразия. Ранее традиционные для их религии тюрбаны разрешило носить руководство полиции Нью-Йорка.

До этого в Вооруженных силах США не поощряли ношение бород и религиозных головных уборов. Тем не менее некоторым служащим удавалось добиться послаблений.

В состав современных Вооруженных сил США входят самостоятельные виды ВС — сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морские силы и морская пехота, береговая охрана, а также части и соединения Резерва, в том числе Национальной гвардии.

На начало 2017 года Вооруженные силы США являются самыми боеспособными в мире.

Источник: Rublev.com