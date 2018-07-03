В Армении прошёл V международный фестиваль духовно-нравственных фильмов

ЕРЕВАН. С 22 июня по 1 июля в Армении прошел V Международный фестиваль современного искусства и духовно-нравственных фильмов «Фреска», на котором в текущем году представлены 28 фильмов из 13 стран. Среди участников – Армения, Россия, Иран, Испания, Италия, Франция, Марокко, Чехия, Доминиканская республика, Узбекистан, Израиль, Латвия и Грузия.

Как сообщили в оргкомитете фестиваля, Россия представила в этом году 9 фильмов։ «Изольда» (11 мин. 2016 г.), «Надежда» (5 мин. 2018 г.), «Скрипка» (35 мин. 2017 г — Россия, Чехия, Израиль, США), «Расход» (27 мин. 2017 г.) «Ничей» (80мин. 2017 г.), «Я все тебя, далекий друг жду…» (15мин. 2016 г.), «Сестры» (17 мин. 2016 г.), «Позывной» (28 мин. 2016 г.) и «Птица» (91 мин. 2016 г).

После России по количеству фильмов лидирует Иран. Их 7։ «Ты- волейбол?!» (15 мин. 2017 г.) «Конец» (4 мин.2017 г.), «Стрелец» (6 мин. 2017 г.), «Бросок» (8 мин.2017 г.), «Форузан» (12 мин.2016 г.), «Купал» (81мин. 2017 г.) и «Конец» (3 мин. 2017 г.).

С армянской стороны в фестивале представлены фильмы «Где счастье» (13 мин. 2018 г.), «Ахталинский монастырь Святой Богоматери» (9 мин. 2017 г.), «Нет места» (10 мин. 2018 г.), «Вдумайтесь» (1мин. 2018 г.) и «Благодатный огонь, который не покажут по TV» — Армянский Иерусалим (13 мин. 2018 г.). Полная программа фестиваля представлена на сайте «Фреска».

Все представленные фильмы рассказывают о социальных проблемах людей, о проблемах передвижения людей с ограниченными возможностями, о стремление человека достичь поставленных целей, о дне на которую может упасть человек, и, о том, как может, упавший в это дно, найти в себе силы и подняться из него, вновь обрести желание жить. Это фильмы об общечеловеческих проблемах. Они учат морали, умению любить, прощать, верить…

В фильме российского режиссера Натальи Лебедевой «Изольда» рассказывается о мальчике со странным «домашним питомцем» — мухой. К мальчику в дом приходит учительница и рассказывает его бабушке, что ученикам было задано написать сочинение на тему «Мое домашнее животное», а в итоге ее внук написал о мухе, которая живет в его комнате. С мухой случается оказия, но ее спасает ветеринар, который уговаривает мальчика отпустить муху, а домой забрать брошенную хозяевами кошку. Фильм рассказывает о детской гуманности, о праве на свободу любого живого существа, если это даже муха.

Фильм испанского режиссера Доны Вестлейк «С высоты» о толерантности и рассказывает о сирийской девочке-беженке и испанском мальчике, которые воссоединяют свои религиозные убеждения, чтобы создать мирное светское сосуществование.

Еще одна полнометражная кинокартина иранского режиссера Казема Моллие «Купал» привлекает внимание зрителя к человеческой жестокости и сожаления сделанного. Главный герой картины, которого величают доктором Ахмадом Купалом – таксидермист. В какой-то момент жизни его начинают преследовать животные, из которых он готовил чучела.

Также интересен фильм представленный настоятелем армянского монастыря святых Архангелов Иерусалима архимандрита Гевонда Оганесяна «Благодатный огонь», который не покажут по TV». Фильм документально представляет процесс передачи и выноса благодатного огня из Кувуклии Храма Гроба Господня. Это своеобразная экскурсия в храм Святого Воскресенья на Голгофе и по улицам Иерусалима.

Напомним, что первый фестиваль «Фреска» был проведен в Армении в 2014 году. Каждый год показы фильмов, паломничества участников, выставки и семинары проходят в столице и разных регионах Армении. Показы фильмов проходят в полевых условиях под открытым небом. В нынешнем году в фестивале в качестве помощников задействованы более 200 добровольцев, а также участвуют дети с проблемами опорно-двигательного аппарата. В рамках фестиваля организовано паломничество в святые места в Сюникской области Армении. По дороге участники побывали также в храме Хор Вирап, где по преданию в глубокой яме 15 лет провел просветитель Армении Святой Григорий Просветитель. Далее они побывали в монастырском комплексе Нораванк в Вайоц Дзорской области и в конце направились в Татевский монастырь в Сюникской области. Помимо экскурсии, знакомства с сооружениями комплекса и знакомства с историей монастыря, рядом с Татевским монастырем участники разбили палаточный лагерь, где проходили встречи с армянскими священнослужителями, искусствоведами. По программе фестиваля были намечены посещения музеев Армении, а также Первопрестольного Эчмиадзина.

Источник: Cедмица