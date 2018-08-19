Беби-бум в США: 16 медсестер из одного отделения аризонской больницы «одновременно» забеременели

В медицинском центре Banner Desert Medical Center в штате Аризона сразу 16 медсестер из отделения интенсивной терапии объявили о своей беременности. Как передает CNN, женщины не сговаривались между собой, это просто счастливое совпадение.

Фотографии и видео будущих мам опубликовала в Facebook сотрудница госпиталя Эшли Адкинс, также находящаяся в положении.

По ее словам, дети должны появиться на свет в период с октября по январь.

Медсестры заверили, что массовый декрет никто не планировал. На следующей неделе они хотят организовать совместный baby shower — вечеринку, на которой будущие матери объявляют пол ребенка и получают подарки.

Руководство больницы отметило, что к готовящейся нехватке медсестер они готовились уже давно. Также госпиталь подарил каждой будущей маме специальный наряд для новорожденных детей, на котором написано: «Расслабьтесь… Моя мама — знатная медсестра в Баннер!».

Помимо этого, медсестер на время беременности освободили от нескольких обязанностей: так, им позволили не проводить химиотерапию и не работать с теми, кто болен туберкулезом.

По словам женщин, им нравится вместе ходить на обед. Ради беременных сотрудниц в кафетерии расширили меню, добавив в него соленые огурцы и оливки.

Продолжительность отпуска по уходу за ребенком в американской Аризоне составляет 12 недель.