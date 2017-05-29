В Архиепархии Божией Матери в Москве большие кадровые изменения

Вслед за состоявшейся на прошедшей неделе сменой настоятеля Кафедрального собора, в воскресенье 28 мая был озвучен ещё ряд кадровых решений в Архиепархии Божией Матери в Москве.

Как сообщает Информационная служба Архиепархии, о них лично рассказал архиепископ Павел Пецци во время Святой Мессы в Успенском соборе Санкт-Петербурга.

В частности было объявлено о том, что монс. Пьетро Скалини, возглавлявший семинарию в течение девяти лет, покидает этот пост, и новым ректором назначен нынешний вице-ректор о. Константин Передерий.

Впервые ректором семинарии «Мария — Царица Апостолов» станет ее выпускник. Архиепископ Павел Пецци тепло поблагодарил отца Пьетро Скалини за его служение, отметив, что «ректор должен быть не просто ‘нянькой’, но человеком, способным воспитывать, помогать взрослеть людям, которые находятся в семинарии. Я могу сказать, что это именно то, что я видел в семинарии в течение этих лет: людей, которые взрослеют».

Новым вице-ректором и префектом по воспитанию был назначен свящ. Виталий Спицын, новым духовным отцом семинарии — свящ. Александр Коробцов.

Также архиепископ объявил о том, что монс. Сергей Тимашов завершает служение генерального викария Архиепархии. Владыка Павел отметил важность и ответственность этой должности для поместной Церкви и поблагодарил отца Сергея за его преданность своему служению: «Я всегда чувствовал его рядом со мной – и это главная черта генерального викария».

Новым генеральным викарием будет назначен директор Информационной службы Архиепархии Божией Матери в Москве о. Кирилл Горбунов.