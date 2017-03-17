В Анкаре православные богослужения будут совершаться в католическом храме

Начиная с марта 2017 года в Анкаре на регулярной основе будут совершаться православные богослужения, которые будут проходить в помещении католической церкви, сообщает агентство Fides.

Богослужения будут проходить в католической церкви латинского обряда во имя святой Терезы из Лизье.

На сегодняшний день в столице Турции действует лишь один православный храм. Это домовая церковь в честь святителя Климента Анкирского при посольстве Греции. Однако постоянного священника в храме нет, и богослужения проходят крайне редко, по великим праздникам. Так, например, в январе 2013 года службу на праздник Рождества Христова совершил прибывший из Стамбула архимандрит Виссарион (Комзиас), клирик Константинопольского патриархата.

Теперь именно архим. Виссариону поручено окормление православной паствы в Анкаре.

Уроженец Афин, 41-летний архимандрит Виссарион (Комзиас) в 2009 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию и в совершенстве владеет русским языком. В том же 2009 году Константинопольский патриарх Варфоломей назначил его настоятелем русскоязычного прихода в Анталье.

20 декабря 2016 года в аэропорту Анкары о. Виссарион первым из православных священнослужителей совершил заупокойную литию над телом убитого днем ранее посла России в Турции Андрея Карлова.

Начиная с марта архимандрит Виссарион будет посещать столицу Турции по меньшей мере раз в месяц.

Церковь св. Терезы расположена в столичном районе Улус на улице Братьев, названной так в честь французских монахов, содержавших здесь в начале ХХ века колледж. Сегодня общину храма составляют туркоязычные прихожане, мессы совершаются на турецком языке.

Вторая католическая церковь Анкары — Мерьем Ана — расположена на территории Апостольской нунциатуры. Богослужения здесь совершаются на английском языке, а прихожанами являются дипломаты и другие иностранцы, живущие в столице Турции.



Христианство в Турции

В настоящее время Турция — мусульманская страна, но исторически именно на территории нынешней Турции находилась великая православная держава — Византийская Империя. Именно из Византии христианство пришло на Русь, именно оттуда приезжали первые священники, именно византийская иконописная традиция положила начало русской.

Несмотря на то, что сейчас христиане в Турции являются религиозным меньшинством (0,6% населения страны), христианство на территории Турции насчитывает долгую историю. Уроженцами территорий, ныне занимаемых Турцией, были такие почитаемые в христианстве святые как апостол Павел, Тимофей Эфесский (которому Павел адресовал два Послания к Тимофею), Поликарп Смирнский и Николай Чудотворец.

Сейчас треть всех христиан — это православные: проживающие преимущественно в Стамбуле. Греки признают духовную власть Константинопольского патриарха, а православные арабы объединены в Антиохийскую патриархию. Есть представительства русской и болгарской православных церквей.

Верующие армяне принадлежат Апостольской и в меньшей степени Католической церквям.

Протестанты составляют 7% от общего числа христиан, в частности в Измире существует баптистская община, входящая в турецкую Ассоциацию Протестантских церквей.

Численность католиков в Турции составляет около 35 тысяч человек (0,05% от общей численности населения). Католицизм в Турции представлен верующими Греческой католической, Римско-католической, Армянской католической, Сирийской католической и Халдейской католической Церквей. Католики в Турции проживают в основном в Стамбуле и его окрестностях. Большинство католиков латинского обряда принадлежат к этнической группе левантинцев.

Православное население города, в древности именовавшегося Анкирой и бывшего когда-то важным христианским центром Анатолии, невелико — в основном это дипломаты из традиционно православных стран, аккредитованные в столице Турецкой республики, и члены их семей.

Источник: Rublev.com