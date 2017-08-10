В Алеппо 860 детей отдохнули в летнем католическом лагере

Католический приход Святого Франциска в сирийском городе Алеппо организовал летний лагерь, в котором отдохнули 860 детей в возрасте от четырёх до пятнадцати лет разных религиозных конфессий, что более чем в два раза превысило число отдыхавших в прошлом году. По словам настоятеля прихода и руководителя лагеря о. Ибрагима Алсабаха, в 2017 году заявок на участие было гораздо больше, чем могли себе позволить условия прихода. Этим летом дети уже не слышали взрывов снарядов и могли жить в непривычном для них мире.

Два месяца летнего лагеря стали для его юных участников совершенно новым и незабываемым опытом. Дети были разделены на группы и участвовали в творческих занятиях, в спортивных и развлекательных мероприятиях с 9 до 13 часов; каждое утро в воскресенье они участвовали в Святой Мессе. Летний лагерь в Алеппо проходил под девизом «С Иисусом раскрашу свою жизнь», и каждая неделя была посвящена разным духовным аспектам, чтобы укрепить отношения участников с Христом. О детях заботились более 60 волонтёров, педагогов и психологов, которые проводили с ними занятия по дизайну, театру, музыке, пению, футболу, баскетболу, плаванию, танцам, народным ремёслам, кино. Местный католический приход, зная о финансовых проблемах семей, предоставлял детям домашние сладости и соки.

К церемонии закрытия лагеря дети подготовили большую выставку своих работ; в прощальной встрече приняли участие более 3.200 родителей и детей, а также апостольский викарий Алеппо монс. Жорж Абу Хазен. На встрече прозвучали свидетельства молодых участников лагеря и особенно волнующими были слова детей из христианской семьи, которой удалось бежать из сирийского города Ракки, базы экстремистов из самопровозглашённого Исламского государства. За немногие годы своей жизни дети стали свидетелями жесточайшего насилия и человеческого страдания, что оставило глубокий след на их психике; только переехав на новое место, они узнали, что значит слово «школа».

Настоятель прихода о. Ибрагим Алсабах отметил, что этот лагерь, как и любая другая пастырская инициатива в этом году, был связан со значительным событием в истории поместной Церкви: празднованием 800-летия присутствия францисканцев на Ближнем Востоке. Среди других мероприятий священник напомнил о церковной акции «Ради прекрасного Алеппо», в которой участвовали сотни молодых христиан и мусульман: ребята занимались благоустройством города и поддержкой чистоты на его улицах.

По словам поместных церковных властей, летний лагерь при католическом приходе в Алеппо стал для детей «прекрасной возможностью лучше узнать друг друга и раскрыть свои таланты. У большинства из них, особенно у самых маленьких, детство было украдено шестью годами войны; в церковном лагере они впервые в жизни плавали в бассейне, играли в баскетбол, учились петь». Но самое главное — и это стало самым ценным для всех детей, — они играли без постоянного изнурительного страха перед ракетными ударами. «Здесь они обрели возможность отрешиться от стресса, накопленного в течение шести лет войны».