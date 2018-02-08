В Албании проходит христианско-мусульманская конференция под эгидой Церквей Европы

C 7 по 9 февраля в албанском городе Шкодер проходит международная конференция на тему «Вера и духовность в отношениях между христианами и мусульманами»; во встрече принимают участие делегаты европейских епископских конференций. Участники рассматривают ислам не только как набор поведенческих норм, но и как религию с собственной духовностью и своей специфической богословской традицией. Это уже пятое совещание такого формата, которое подтверждает приверженность Совета епископских конференций Европы диалогу с верующими других религий, в частности, с мусульманской общиной.

По словам архиепископа Шкодера и Пулта монс. Анджело Массафры, новизной этой конференции будет то, что она проходит в европейской стране с мусульманским большинством; в центре встреч находятся богословско-духовные размышления другой религии; в работе ассамблеи принимают участие известные албанские учёные-мусульмане, представители крупнейших исламских общин в стране — суннитов и суфийского братства Бекташи. Албанский прелат отметил:

«Мы хотим узнать получше эти две грани исламской духовности, потому что только глубокое и ясное познание хранит от предрассудков, проблем и ненависти».

Вторая часть международной конференции в Шкодере будет посвящена пастырским темам, в первую очередь смешанным бракам, а затем конкретным пространствам межрелигиозного диалога. На встрече прозвучат личные свидетельства и состоится обмен опытом. По словам албанского архиепископа, конференция призвана «осветить путь» диалога, подчеркнуть взаимную благожелательность религий, узнать об отличительных чертах иного вероисповедания и подчеркнуть недопустимость преступлений во имя веры в Бога.

В интервью корреспонденту Радио Ватикана монс. Анджело Массафра напомнил об апостольском визите Папы Франциска в Албанию в 2014 году, и в частности о плодах, которые с течением времени эта поездка принесла в плане диалога, культурного и духовного сотрудничества:

«Святейший Отец подчёркнул, что нельзя играть с экуменизмом: мы должны обладать ясной собственной идентичностью, жить в уважении к другим и стараться как можно больше сотрудничать в разных областях».

На фото — архиепископ Шкодера и Пулта монс. Анджело Массафра

Источник: Радио Ватикана