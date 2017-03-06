В Аль-Азхаре подписана Декларация о сосуществовании между христианами и мусульманами

Верховный имам каирского университета Аль-Азхар Ахмад Мухаммад Аль-Тайиб решительно осудил новый виток насилия против христиан на Синае. Заявление шейха прозвучало во время конференции на тему «Свобода и гражданство между разнообразием и интеграцией», которая на днях была организована этим престижным суннитским университетом в Каире под эгидой президента Республики.

В конференции приняли участие многочисленные делегаты из 50 стран мира, включая высших духовных лидеров всех христианских конфессий Ближнего Востока, а сама встреча закончилась подписанием Декларации о сосуществовании между христианами и мусульманами. В принятом документе звучит осуждение насилия во имя религии, а также призыв к людям разных вероисповеданий жить сообща в гармонии и взаимном уважении.

Среди центральных тем, затронутых на конференции, был вопрос о «дхимми» — исламской концепции, оправдывающей гражданское неравенство между мусульманами и немусульманами на основании их религиозных различий. По словам шейха Ахмада Аль-Тайиба, данная концепция представляется ненаучной и анахроничной. Конференция в каирском университете подтвердила усилия по пересмотру понятие гражданства и гражданской принадлежности на разумной основе.

«Все граждане равны, и христиане не могут рассматриваться как меньшинство: такой термин отмечен отрицательными коннотациями», — подчеркнул верховный имам, утверждая, что «совместная воля народа основана на гражданстве, равенстве и верховенстве права, в противном случае нельзя говорить о каком бы то ни было человеческом прогрессе».

Источник: Радио Ватикана