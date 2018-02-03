В 2017 году в ФРГ совершено почти 100 нападений на христиан

В 2017 году в Германии зафиксировано почти 100 целенаправленных нападений на христиан, совершенных на религиозной почве. Среди этих преступлений — одно убийство, девять случаев нанесения телесных повреждений и один поджог, сообщают в пятницу, 2 февраля, газеты, издаваемые медиаконцерном Funke Mediengruppe, со ссылкой на имеющиеся в их распоряжении данные Федерального ведомства по уголовным делам.

Около четверти инцидентов — нападения на церкви, а также в отношении символов христианской веры. Не менее 14 происшествий являются «преступлениями, совершенными на почве ненависти к христианству» беженцами и лицами, подавшими прошение о предоставлении убежища, указывают далее СМИ. Убийство, о котором упоминается в сообщении газет, произошло в апреле 2017 года в Баварии и в настоящее время является предметом судебного процесса.



«Интеграция означает толерантное отношение к христианству»

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман (Joachim Herrmann) в интервью Funke Mediagruppe подчеркнул, что интеграция в Германии подразумевает «безоговорочное» приятие христианско-западных ценностей. «Тот, кто хочет здесь жить, в обязательном порядке должен расстаться с враждебными по отношению к христианству воззрениями», — призвал он, добавив, что речь идет не о пожелании к беженцам, а о «настоятельном требовании».

Эксперт по внутренней политике фракции ХДС/ХСС в бундестаге Ансгар Хевелинг (Ansgar Heveling) в свою очередь назвал «тревожными» информацию о подобных преступлениях. Необходимо сделать все необходимое для защиты христиан и христианских учреждений, указал он. «За такие нападения необходимо жестко и последовательно наказывать», — добавил он.

Источник: Deutsche Welle