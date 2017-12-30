В 2017 году были убиты 23 миссионера

Согласно ежегодному докладу, опубликованному католическим информационным агентством «Fides», в 2017 году во всем мире были убиты 23 миссионера. Восьмой год подряд самое большое число погибших было зафиксировано в Америке, где погибли 11 пастырских работников: 8 священников, 1 монашествующий и 2 мирянина. В Африке были убиты 10 пастырских работников: 4 священника, 1 монашествующий и 5 мирян. В Азии погибли 1 священник и 1 мирянин. Согласно данным информационного агентства, с 2000 по 2016 год были убиты всего 424 пастырских работника, в том числе 5 епископов.

Ежегодный список агентства «Fides» уже давно включает в себя не только миссионеров ad gentes, но и других пастырских работников, которые погибли от насилия, и не только «по причине ненависти к вере». Поэтому агентство предпочитает не использовать слово «мученики» (кроме его этимологического значения — «свидетели»), дабы не касаться возможного официального суждения Церкви о некоторых из них.

«Многие пастырские работники были убиты во время попыток ограбления или кражи, в том числе совершённых с особой жестокостью, — говорится в докладе. — Нередко это происходит в условиях экономической и культурной нищеты, моральной и экологической деградации, когда насилие и злоупотребления приняты в качестве правил поведения, в условиях полного отсутствия уважения к жизни и каких-либо прав человека. На всех географических широтах священники, монашествующие и миряне разделяют одну и ту же повседневную жизнь с обычными людьми, принося им специфическую ценность своего евангельского свидетельства как знак надежды».

Погибшие люди Церкви, отмечается в докладе, — это только верхушка айсберга, который составляют пастырские работники или простые католики, подвергающиеся нападениям, избиениям, ограблениям и угрозам. В это число входят также католические структуры, которые служат местному населению, подвергаясь нападениям, вандализму или грабежам. К ежегодному списку агентства «Fides» следует добавить длинный ряд людей, имена которых, возможно, никогда не будут услышаны, но которые в каждом уголке планеты страдают и расплачиваются жизнью за свою веру в Иисуса Христа.

Источник: Радио Ватикана