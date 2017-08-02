В 2016 году «Каритас» Австрии потратила на благотворительную помощь 900 млн. евро

Около 900 миллионов евро — на 100 миллионов больше, чем в 2015 году, — потратило австрийское отделение фонда «Каритас» в 2016 году на благотворительные цели, поддержку и приём беженцев.

Почти треть средств пошла на хосписы: 190 миллионов евро были вложены в оказание помощи инвалидам и сопровождение неизлечимо больных. 193 миллиона евро составила сумма, потраченная на деятельность, связанную с предоставлением убежища, миграцией и интеграцией, охватывающую 142 проекта, 247 домов-приютов и 36 консультационных центров для беженцев.

Монс. Ландау, президент «Каритас» Австрии, выразил уверенность в том, что совместными усилиями можно добиться ещё более впечатляющих результатов: «Мужество сильнее, чем страх, а любовь больше, чем ненависть», — подчеркнул прелат.

Австрийское отделение «Каритас» насчитывает около 40 тысяч волонтёров в различных секторах и 15.648 работников, занятых полный рабочий день, — их число увеличилось на тысячу по сравнению с 2015 годом. «Австрийцы готовы действовать в духе солидарности, — сказал монс. Ландау. — Солидарность и благотворительность — это то, что делает нас общиной и держит нас вместе».

703 проекта социальной интеграции и социальной помощи находятся в ведении молодёжного отделения «Каритас»: эти проекты охватывают в общей сложности 86.871 детей и молодых людей, при содействии более 2600 молодых сотрудников-волонтёров.

В 2016 году 73,5 миллиона евро были потрачены на социальное консультирование, приюты для бездомных, 10 домов для матерей-одиночек на 155 мест, на дома социальной адаптации и 19 структур для амбулаторного консультирования, медицинской помощи и медицинских услуг. 35 миллионов евро были направлены на зарубежные проекты.

Источник: Радио Ватикана