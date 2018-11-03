Ушел в отставку конголезский кардинал Лоран Монсенгво – видный иерарх Католической Церкви в Африке

Папа Римский Франциск принял 1 ноября отставку кардинала Лорана Монсенгво Пасиньи с поста архиепископа Киншасы. Конголезский иерарх ушел на покой по возрасту – ему 79 лет.

Прелат сыграл выдающуюся роль не только в жизни католической общины Демократической Республики Конго, но и всей Африки, а также Католической Церкви в целом: с 2013 года он входит в состав Совета кардиналов, созданного Папой Франциском для оказания помощи в реформе Римской Курии.

Новым архиепископом Киншасы стал Фридолин Амбоного Бесунгу, который еще в феврале этого года был назначен коадъютором с правом наследования кафедры. 58-летний член Ордена капуцинов был хиротонисан во епископа в 2004 году. Сначала он возглавлял епархию Бокунгу-Икела, а с 2016 – архиепархию Мбандака-Бикоро.

Кардинал Монсенгво сыграл очень большую роль в общественной жизни своей родины. После свержения диктатора Мобуту в 1997 году он многократно выступал в качестве посредника между противоборствующими силами в стране. Кардинала неоднократно прочили в главы конголезского государства. В 2018 году журнал «Jeune Afrique» поставил его имя на четвертое место в списке самых влиятельных африканцев.

Источник: Благовест-инфо