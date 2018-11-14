УПЦ сочла невозможным присоединение к Украинской Автокефальной Церкви

Архиерейский собор Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, проходивший в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, выступил против присоединения к Автокефальной Православной Церкви в Украине и против смены названия, посчитав недопустимым вмешательство Константинополя в украинский вопрос. «Процесс предоставления томоса Украине об автокефалии искусственно навязан извне и не отражает внутренней церковной необходимости», – приводит ТАСС заявление по итогам собора УПЦ.

«Собор епископов Украинской православной церкви считает, что решения Священного Синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 [года] относительно украинского церковного вопроса являются недействительными и такими, которые не имеют никакой канонической силы. В частности, решение об установлении юрисдикции Константинопольского Патриархата на территории Украины является следствием спекулятивной трактовки церковной истории», — сказано в постановлении.

«Приняв такие антиканонические решения, признав раскольников в сущем сане, Константинопольский Патриархат, согласно церковным правилам, сам встал на путь раскола», — отмечено в документе. На основании этого Архиерейский собор УПЦ принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом.

Из 90 епархиальных и викарных архиереев УПЦ, имеющих право голоса, в заседании Собора участвовали 83.