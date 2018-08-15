Умер детский писатель Эдуард Успенский

Знаменитый писатель Эдуард Успенский умер в возрасте 80 лет. Как сообщают СМИ, он скончался в своем доме в деревне Пучково. В последние две недели писатель не вставал с постели из-за тяжелого заболевания. Последний год он боролся с онкологией.

Эдуард Николаевич Успенский — советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске. Стихи и рассказы он начал писать еще в школьные годы. При этом известность впервые приобрел как юморист. В 1966 году он, Аркадий Арканов, Григорий Горин и Феликс Камов выпустили книгу «Четверо под одной обложкой», которая и принесла авторам популярность.

Он был одним из создателей передач «Спокойной ночи, малыши!», «Радионяня» и «АБВГДейка», а также программы об авторской песне «В нашу гавань заходили корабли».

Кроме того, Успенский был автором сценариев к мультфильмам про Крокодила Гену и Чебурашку, приключения друзей из Простоквашино, цикла «Следствие ведут Колобки», «Пластилиновая ворона» и многих других.

Среди популярных персонажей, придуманных им — Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, пёс Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки.