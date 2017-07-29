Умер Чарли Гард. Президент Папской академии защиты жизни: нет эвтаназии, оставленности и терапевтической настойчивости

11-месячный Чарли Гард, переведенный по решению Верховного суда Великобритании в хоспис, умер 28 июля после отключения аппаратов искусственного дыхания. «Вверяю Отцу маленького Чарли и молюсь о его родителях и о тех, кто его любил», — написал в «Твиттере» Папа Франциск, неоднократно высказывавшийся на эту тему в предыдущие дни: в то время как родители боролись за жизнь ребенка, Святейший Отец призывал прислушаться к их желанию «быть рядом со своим ребенком и заботиться о нем до самого конца». Мать и отец Чарли хотели перевезти ребенка в США и подвергнуть его экспериментальной терапии. Момент отключения от аппаратов искусственного дыхания был отложен на некоторое время, а затем директор Отдела пастырского попечения о здравоохранении при итальянском епископате дон Кармине Ариче сообщил, что католические клиники «Бамбино Джезу» и «Джемелли» готовы принять Чарли Гарда. Священник заявил, что родители имеют право на выбор, и государство не может решать на их месте. К сожалению, в Рим ребенка перевезти не удалось.

Чарли Гард родился 4 августа 2016 года: через несколько дней ему исполнился бы год. При рождении ребенок казался здоровым, но уже спустя несколько недель проявились симптомы редчайшего дегенеративного заболевания — синдрома истощения митохондриальной ДНК.

Молитвой и духовной близостью к родителям Чарли отреагировал монсеньор Винченцо Палья, президент Папской академии защиты жизни. Он подчеркнул, что Бог в Своей любви «не отключает», а история с Чарли побуждает нас «продвигать культуру сопровождения» и сказать нет трем вещам: эвтаназии, оставленности и терапевтической настойчивости, противопоставив им «сопровождение, прогресс науки и обезболивание».

Во время переговоров о возможности лечения Чарли в клинике «Бамбино Джезу» глава ее администрации Мариелла Энок заявила, что она не может вынести нравственного суждения по поводу отключения Чарли от аппаратов жизнеобеспечения. В данном конкретном случае трудно определить, идет ли речь о терапевтической настойчивости, сказала Энок, подчеркнув, что в любом случае следует поддержать семью Чарли Гарда и уважать волю родителей.

Источник: Радио Ватикана