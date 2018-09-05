Украинский вопрос будет рассмотрен на Синоде в Стамбуле 19-21 октября

Заседание Константинопольского Синода, на котором, как ожидается, будет обсуждаться «украинский вопрос», пройдет в Стамбуле 19-21 октября. Эти сроки озвучил зампред Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«Ближайший Синод Константинопольской церкви предстоит 19-21 октября, а следующее заседание Синода – в ноябре. Сразу отмечу, что порядок заседаний Синода определялся почти в начале года», — сказал священник, которого цитирует Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Ранее, как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат принял решение предоставлять всем государствам право на создание поместной Церкви. В свою очередь ряд украинских СМИ заявили, будто на проходящем в эти дни в Стамбуле Синаксисе Константинопольской церкви было решено предоставить Украине автокефалию.

Между тем представитель УПЦ указал на то, что Синаксис, то есть Архиерейский Собор, не принимает решений, а имеет консультативный характер.

«То есть в течение этих трех дней во время собрания иерархи доводят до сведения относительно тех или иных вопросов. Когда мы слышим о том, что Синаксис что-то решил, — ничего подобного, решать епископы Константинопольской православной церкви сейчас ничего не будут», — пояснил священник.

По его мнению, причиной появления всевозможных домыслов на эту тему является «вакуум информации» о Синаксисе и о встрече патриархов Кирилла и Варфоломея в Стамбуле. В этой связи представитель УПЦ призвал всех «верить только официальной информации и не верить слухам».

Источник: Интерфакс