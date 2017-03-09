Украинский семинарист победил на турнире в США, организованном Арнольдом Шварценеггером

Украинский семинарист победил на турнире в США, организованном Арнольдом Шварценеггером

Март 09, 2017

Воспитанник Киевской православной духовной , чемпион по гиревому спорту Николай Ткачук одержал победу на международном турнире «Arnold Classic-2017″ в городе Колумбус (, штат Огайо).17038536_564910230385122_8520995191756681008_o

«Хочу поблагодарить предстоятеля УПЦ (МП) Блаженнейшего митрополита Онуфрия за благословение на эти соревнования и оказание моральной и материальной поддержки от фонда предстоятеля УПЦ», — написал Н.Ткачук на своей странице в соцсети.

Ранее выступить в США его пригласил , который и проводит упомянутый турнир.

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Н.Ткачук — многократный чемпион мира по гиревому спорту. Среди его достижений — установление мирового рекорда в толчке гирь.

 

Источник: Интерфакс

(Фото со страницы Н.Ткачука на сайте «Facebook»)

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