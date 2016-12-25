Украденное Рождество. Российский самолет с 92 пассажирами на борту потерпел крушение над Черным морем

Самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны России потерпел крушение при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера в Сирию. Фрагменты корпуса пропавшего самолет обнаружены в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

На борту находилось 84 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров составляли артисты ансамбля имени Александрова. Кроме того, на борту находились военнослужащие, а также и девять представителей российских СМИ.

Среди пассажиров рухнувшего самолета находилась глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза.

Пусть Христос воскресший примет всех погибших в Царствие Свое.

Состав экипажа Ту-154 85572:

1. м-р Волков Р.В.

2. к-н Ровенский А.С.

3. п/п-к Петухов А.Н.

4. к-н Мамонов А.В.

5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.

6. м-р Трегубов В.А.

7. ст. л-т Сушков B.C.

8. ст. л-т Суханов А.О.

Список лиц, перевозимых на воздушном судне:

Военнослужащие:

1. гл Халилов В.М.

2. п-к Хасанов А.Б.

3. п-к Ваганов А.И.

4. п-к Иванов А.Ю.

5. п/п-к Колосовский А.В.

6. м-р Долинский А.И.

7. п-к Негруб А.Н.

8. к-н Абросимов С.С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А.Н.

2. Бадрутдинова О.Т.

Международная общественная организация «Справедливая помощь»:

1. Глинка Е.П.

Средства массовой информации:

1. Рунков Д.А.

2. Денисов В.В.

3. Сойдов А.А.

4. Лужецкий М.В.

5. Обухов П.К.

6. Пестов О.М.

7. Ржевский В.В.

8. Суранов А.А.

9. Толстов Е.В.

ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»:

1. Сонников А.В.

2. Гужова Л.А.

3. Ивашко А.Н.

4. Бродский В.А.

5. Булочников Е.В.

6. Голиков В.В.

7. Осипов Г.Л.

8. Санин В.В.

9. Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бобовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчасинов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян А.Т.

17. Давиденко К.А.

18. Денискин С.И.

19. Журавлев П.В.

20. Закиров P.P.

21. Иванов М.А.

22. Иванов А.В.

23. Котляр С.А.

24. Кочемасов А.С.

25. Кривцов А.А.

26. Литвяков Д.Н.

27. Мокриков А.О.

28. Моргунов А.А.

29. Насибулин Ж.А.

30. Новокшанов Ю.М.

31. Поляков В.В.

32. Савельев А.В.

33. Соколовский А.В.

34. Тарасенко А.Н.

35. Трофимов А.С.

36. Узловский А.А.

37. Халимон B.JI.

38. Штуко А.А.

39. Крючков И.А.

40. Ермолин В.И.

41. Быков C.JI.

42. Колобродов К.А.

43. Корзанов О.В.

44. Ларионов И.Ф.

45. Ляшенко К.И.

46. Михалин В.К.

47. ст.с-т Попов В.А.

48. Разумов А.А.

49. Серов А.С.

50. Шахов И.В.

51. Арчукова А.А.

52. Гильманова P.P.

53. Игнатьева Н.В.

54. Клокотова М.А.

55. Корзанова Е.И.

56. Пырьева Л.А.

57. Сатарова В.И.

58. Трофимова Д.С.

59. Хорошова Л.Н.

60. Цвиринько А.И.

61. Шагун О.Ю.

62. Гурар Л.И.

63. Сулейманов Б.Р.

64. Столяр И.В.