Украденная копия письма Колумба испанскому королю возвращена в Библиотеку Ватикана

Посол США при Святейшем Престоле Каллиста Гингрич передала Библиотеке Ватикана одну из копий письма Христофора Колумба, датируемую концом XV века. Об этом сообщает Rublev.com со ссылкой на Catholic News Agency.

Возвращенный в Ватикан документ — не единственная копия письма Колумба, украденная из итальянских библиотек в течение последних десятилетий.



Письмо Колумба. Первый документ об открытии Нового Света

В 1493 году, вскоре после возвращения из своего путешествия в Америку, Колумб написал письмо испанскому королю Фердинанду и королеве Изабелле. В нем он подробно описал свои впечатления от путешествия, перечисляя все совершенные за год географические открытия, а также просил монаршей помощи для организации новой экспедиции.

«Я за тридцать три дня с флотилией, которую августейшие Король и Королева, Государи наши, отдали под мое начало, достиг Индий, где нашел многие острова, населенные бесчисленными племенами, и все их провозгласил владеньями Ваших Высочеств, объявив о том через глашатая и водрузив развернутое королевское знамя, в чем мне никто не противодействовал», — писал Колумб.

«Я давал им тысячи изящных вещиц, дабы они нас полюбили, надеясь, что склоню их сделаться христианами, — ибо они расположены любить нас и служить Вашим Высочествам и всему кастильскому народу и стараются собирать для нас всяческие вещи, какие у них есть в изобилии, а для нас они необходимы, — рассказывал путешественник в письме. — Не обнаружил я у них никаких сект или идолопоклонства, единственно они верят, что все силы и всякое благо даются небом; и они были твердо убеждены, что я, и наши корабли, и все наши люди явились с неба; и, избавившись от страха, принимали меня повсеместно с должным почтением».

Письмо Колумба, неофициально озаглавленное «В отношении недавно обнаруженных островов», было напечатано и распространено на разных языках. Первоначально написанное на испанском языке, оно было переиздано в латинском переводе римским печатником Стивеном Планком. В 1493 году появилось одиннадцать изданий, а в 1494—1497 гг. — еще шесть. Благодаря этому весть об открытии Нового Света распространилась по всей Европе.

Сегодня в мире насчитывается около 80 аутентичных копий документа.

Одна из старейших копий 8-страничного письма, написанная мелким шрифтом, была передана Ватикану в 1921 году как часть «Коллекции Де Росси» — собрания, состоявшего из редких книг и рукописей и переданного Ватикану по просьбе библиофила Джованни Франческо Росси после его смерти в 1854 году.



Криминальная история раритета

В какой момент письмо было украдено из Ватиканской библиотеки, теперь установить невозможно.

В 2011 году после тщательного изучения документа приглашенный эксперт определил, что копия, хранящаяся в Ватиканской библиотеке, является качественной подделкой. Вскоре выяснилось, что этот случай не единственный: в 2012 году об аналогичной подмене сообщила библиотека Флоренции, а позднее о том, что ее копия письма 1493 года также была украдена и заменена подделкой, заявила и Национальная библиотека в Риме.

Затем эксперт связался с правоохранительными органами США, сообщив о возможном факте краже раритета.

Была организована новая экспертиза, в которой приняло участие большое количество специалистов, в том числе эксперты из Принстонского университета (США), которые подтвердили, что письмо является подделкой.

В результате расследования оригинальная копия письма была обнаружена в коллекции Дэвида Парсонса, актуария (специалиста по расчетам страховых рисков) из Атланты, который купил ее за $ 875 000 у дилера редких книг в Нью-Йорке в 2004 году, не подозревая, что документ был украден из Ватикана.

В 2013 году Парсонс послал находящуюся в его коллекции копию письма эксперту, который обнаружил подлог. После внимательного изучения тот счел данный документ подлинным.

В 2016 году было подтверждено, что принадлежащее Парсонсу «Письмо Колумба» коллекционер купил у нью-йоркского книжного дилера, который, в свою очередь, приобрел раритет у известного итальянского книжного вора Марино Массимо де Каро (Marino Massimo De Caro), отбывающего в настоящее время семилетний тюремный срок за кражу примерно 4000 древних книг и рукописей по всей Италии.

После дальнейшего сравнительного анализа оригинала письма и подделки в апреле 2017 года было подтверждено, что письмо Парсонса было украдено из Библиотеки Ватикана и что кража произошла не позднее 2004 года.

Эксперты отметили, что для изготовления подделки была использована техника стереотипии, распространенная в конце XIX — начале XX веков. Эта техника позволяла воспроизвести не только визуальные, но и тактильные, и фактурные особенности оригинала.

В августе того же года следователи связались со вдовой Дэвида Парсонса Мэри Парсонс и представили ей доказательства кражи и подделки документов. Она согласилась расстаться с письмом, отказавшись от всех прав с тем, чтобы его вернули в Ватиканскую библиотеку.

Письмо официально было возвращено 14 июня, когда посол США при Святом Престоле Каллиста Гингрич вручила его Архивариусу Ватиканского секретного архива и Библиотекарю Святой Римской Церкви, архиепископу Жан-Луи Брюге, и Префекту библиотеки епископу Чезаре Пазини в Библиотеке Ватикана.

U.S. Ambassador to the Holy See, @CallyGingrich, returned this morning a recovered copy of a letter written by Christopher Columbus to its rightful home at the Vatican Library. @USinHolySee #ColumbusLetter pic.twitter.com/iQKAHND4Kg

— Vatican Library (@vaticanlibrary) 14 июня 2018 г.