УГКЦ отметит день освящения Кафедрального собора в Киеве крестным ходом к Аскольдовой могиле

В субботу, 18 августа, в Украинской Греко-Католической Церкви отмечают годовщину освящения Кафедрального собора Воскресения Христова в Киеве.

По этому случаю гости и жители столицы пройдут крестным ходом от Аскольдовой могилы до собора, сообщает пресс-служба Киевской архиепархии УГКЦ.

«Таким образом хотим показать символику желания единства нашего народа и Киевского христианства. Также этим шествием хотим отметить два важных места Киевской Церкви: храм УГКЦ на Аскольдовой могиле, где в свое время начиналось восстановления литургической жизни греко-католиков в Киеве после выхода Церкви из подполья и Кафедрального собора Воскресения Христова в Киеве – Центра и Сердца всей Украинской Греко-Католической Церкви», — отмечается в сообщении.

Шествие начнется в 16.00 от храма Святого Николая Чудотворца на Аскольдовой могиле. Здесь состоится Молебен перед Иконой Гошевской Богородицы, а после — торжественное шествие с иконой Богородицы до Собора Воскресения Христова, где состоится Всенощное бдение.

Кафедральный собор был открыт 27 марта 2011 года церемонией интронизации Верховного архиепископа Святослава (Шевчука), Предстоятеля УГКЦ. Освящение собора состоялось в дни празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси. 18 августа 2013 года на богомолье по случаю этого торжества в Киев прибыло более 20 000 паломников и около 700 священнослужителей.

Источник: УНИАН