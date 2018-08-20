УГКЦ отметила пятилетие освящения Архикафедрального собора Воскресения Христова в Киеве

В субботу, 18 августа, в Архикафедральном соборе Воскресения Христова в Киеве состоялась Божественная Литургия по случаю пятилетия освящения главного храма УГКЦ.

Богослужение возглавил епископ-помощник Киевской архиепархии Иосиф (Милян), поскольку Предстоятель Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав Шевчук в настоящее время находится с архипастырским визитом в США.

В своем слове иерарх отметил, что храм всегда был местом, где человек особым образом может просить Бога, чтобы глаза наши открылись.

«Мы сегодня празднуем пятилетие освящения этого храма. Этот храм по воскресеньям наполняется народом Божьим, добрым народом, народом, который хочет чего-то большего, чем хлеба и зрелищ. Это есть свидетельство того, что Бог действует. Лишь бы хватило в мире тех, которые будут просить – помилуй, помилуй нас, чтобы наши глаза открылись, а Бог всегда готов их открывать и осчастливливать каждого человека».

Также епископ отметил, что каждое событие, в частности строительного характера, должно иметь свое завершение. Но если говорить о строении храма, то оно должно длиться вечно.

«Здесь на этом месте мы будем еще долго строить, – строить храм из кирпичиков человеческих душ. Это важнейшее строение в Божьем деле, чтобы распространять Его Царство на этой земле», – подчеркнул проповедник.

Справка

В 2002 году Синод Епископов УГКЦ принял решение о переносе резиденции Главы Церкви в Киев и об устройстве Архикафедрального собора Воскресения Христова на левом берегу Днепра.

Строительство комплекса началось 9 сентября 2002 года. 27 октября того же года состоялось освящение краеугольного камня собора с участием тогдашнего главы УГКЦ Блаженнейшего Любомира Гузара.

Хотя строительство собора до сих пор не завершено, но уже с 2002 года на его территории происходили богослужения во временной часовне. В 2007 году злоумышленники сожгли ее. Зато был построен храм Благовещения Пресвятой Богородицы.

21 августа 2005 года на площади у храма состоялись торжества по случаю перенесения резиденции Главы УГКЦ из Львова в Киев. 19 января 2006 в подвальной части храма была совершена ​​первая Божественная Литургия.

27 марта 2011 в Соборе Воскресения Христова состоялась интронизация новоизбранного Предстоятеля УГКЦ Блаженнейшего Святослава Шевчука.

18 августа 2013 Блаженнейший Святослав освятил новый собор. На богомолье по случаю освящения храма прибыли более 20 000 паломников и более 700 священников.

В престол нового храма Блаженнейший Святослав заключил мощи святых апостолов Петра, Павла и Андрея Первозванного, Пап Римских Климента и Мартина, погибших на украинских землях, священномученика Иосафата Кунцевича, блаженных священномучеников XX века Николая Чернецкого и Иосафата Коциловского.

По материалам УНИАН и Департамента информации УГКЦ