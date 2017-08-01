Ученые подали апелляцию на присуждение первой в России степени по теологии

Несколько российских ученых направили в Минобрнауки апелляцию на первое в России решение о присвоении ученой степени по теологии. Об этом сообщает портал «Православие и мир».

Среди ученых, поставивших подпись под заявлением, – заведующий лабораторией в Институте проблем передачи информации РАН Юрий Панчин, ведущий научный сотрудник НИИ физико-химической биологии МГУ Владимир Алешин, ведущие научные сотрудники Палеонтологического института РАН Александр Кузнецов и Дмитрий Щербаков.

По словам авторов апелляции, при защите был допущен ряд нарушений. В частности, приказ Минобрнауки РФ, позволяющий присуждать степень «кандидат теологии», вступил в силу уже после защиты. Ученая степень «кандидат теологии» появилась 25 июня, тогда как защита диссертации протоиереем Павлом Хондзинским состоялась 1 июня. Таким образом, по утверждению ученых, диссертационный совет не мог присвоить соискателю данную степень.

Кроме того, ученые считают, что объединенный совет для защиты диссертаций по теологии, в котором прошла защита, может присуждать степени лишь по историческим или философским наукам.

Ученые отмечают, что в заключении диссертационного совета сказано, что о. Хондзинский стал кандидатом теологии, а в автореферате он назван кандидатом философских наук.

Еще одним нарушением ученые сочли недопуск на защиту тех, кто хотел принять участие в обсуждении и журналистов.

С апелляцией можно ознакомиться по следующей ссылке.

Протоиерей Павел Хондзинский из Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета первым в истории современной России защитил диссертацию по теологии, которая с недавних пор включена в список научных дисциплин наряду с биологией, химией и физикой. Защита состоялась в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени Кирилла и Мефодия 1 июня 2017 года. Диссертация была посвящена теме: «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского».

За присуждение ученой степени протоиерею проголосовали 21 из 22 членов Объединенного диссертационного совета по теологии, возглавляемого председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым).

Теологию признали научной специальностью в России в 2015 году по решению Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Это произошло после выступления патриарха Кирилла перед членами Совета Федерации и депутатами Госдумы. Научное сообщество восприняло эту инициативу с недовольством.