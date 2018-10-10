Участник Синода епископов Высокопреосвященный Павел Пецци делится своими наблюдениями

От России в Синоде принимает участие архиепископ Павел Пецци. Владыка ведёт свой Дневник и делится с нами своими впечатлениями и размышлениями:

***

8 октября

С некоторыми отцами Синода мы спорили о евангелизации: могут или должны ли молодые люди евангелизировать других или они должны ждать, пока повзрослеют? Молодой человек не должен ждать, пока станет взрослым, чтобы свидетельствовать о Христе. Иоанн сразу передал силу и радость своей встречи с Христом. Филипп не боялся «сомнений» Варфоломея: он смиренно, но и решительно предлагает ему идти и самому встретить Христа, чтобы убедиться в радости и энтузиазме, которые объяли Филиппа.

Веру передают через живую встречу с Христом, её не наследуют машинально. «Встретить живого Христа»- говорил святой Иоанн Павел II в обращении к Церкви в Америке. Вот очень важные вопросы для наших приходов: не начинаем ли мы думать, что передаём веру только потому, что совершаем богослужения, преподаём катехизис и т.д.? Не сводим ли мы передачу веры к оказанию религиозных услуг? Являются ли наши общины местом, где люди встречают живого Христа?…

***

9 октября

В Евангелии от Иоанна есть интересный отрывок: «Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему: здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого множества? Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел» (Ин 6,5-11).

Кто-то сегодня подчеркнул, что, как и мальчик, у которого есть хлеб и рыба, у молодых людей есть свои дары, которыми они готовы поделиться. Иисус принимает эти дары, Он использует то, что мы готовы отдать Ему. Иисус открывает то, что есть в сердце человека, и потом предлагает это благо для всех, начиная с тех, кто ближе. И ещё: это происходит «через» Церковь, через апостолов Филиппа и Андрея, потому что встреча с Христом происходит в Церкви и через Церковь. Очень красиво это представлено на картине Караваджо, которая находится в храме Святого Людовика в Риме: Иисус зовёт Матфея через Петра. Наверное, образ действий Иисуса что-то говорит и нам сегодня…

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве