Убийца режиссера-документалиста Тамары Якжины приговорен к 13 годам лишения свободы

Приговор по уголовному делу об убийстве режиссера-документалиста Тамары Якжины вынесен в Москве.

Тушинский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении безработных жителей Москвы: 54-летних Игоря Дроздова и Эльмана Карякина, 33-летнего Романа Фирсова, а также 46-летней жительницы г. Калуга Ирины Ереминой. Дроздов осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), Фирсов, Карякин и Еремина — по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к мошенничеству, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщается на сайте прокуратуры г. Москвы.

Установлено, что 12 марта 2015 года Дроздов решил выяснить отношения со своей соседкой, режиссером-документалистом Тамарой Якжиной, делавшей ему замечания по поводу курения в подъезде. Между соседями возникла ссора, в ходе которой Дроздов сначала накачал женщину наркотиками, потом влил в рот алкоголь и задушил.

После совершения убийства он вывез тело Якжины на территорию Московской области и захоронил, а личные вещи сжег. С собой Дроздов забрал паспорт убитой и свидетельство о праве на наследство по закону ½ доли квартиры в д. 8 по ул. Габричевского.

На следующий день он обратился к своему знакомому Фирсову с просьбой помочь продать долю в указанной квартире за 6 млн. рублей. Фирсов согласился и привлек своих знакомых Карякина и Еремину. Для получения свидетельства о праве собственности сообщники обратились в МФЦ, где Еремина представилась Якжиной. Далее через агентство недвижимости они разместили объявление о продаже квартиры.

Довести преступный умысел до конца им не удалось, поскольку 9 апреля 2015 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны Карякин и Фирсов, 13 апреля — Дроздов, а 18 июня – Еремина.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Северо-Западного административного округа суд приговорил Дроздова к 13 годам лишения свободы, Фирсова — к 3 годам лишения свободы, Карякина и Еремину – к 2 годам. Дроздов и Карякин будут отбывать наказания в исправительных колониях строгого режима, Фирсов и Еремина — в исправительных колониях общего режима.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск родственницы убитой о взыскании с Дроздова морального и материального вреда на общую сумму более 1 млн. рублей, сообщает Благовест-инфо.

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Тамара Германовна Якжина (9.VI.1945–?.III.2015) – режиссер-документалист, член Союза кинематографистов России, член Союза журналистов РФ и международной конфедерации журналистов; член Российской Академии кинематографических искусств «Ника»; член «Конгресса поляков в России». Окончила телевизионное отделение факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова и Высшие режиссерские курсы. Более 20 лет проработала на Центральном телевидении, где создавала программы разных жанров. Являлась автором документальных фильмов «Сладкая греза» (о композиторе П.И.Чайковском), «Слышно было вдалеке» (об истории колокольных звонов на Руси), «Спаси, Боже, люди Твоя» (фильм о православной музыке), о художнике Павле Корине, артисте Большого театра оперном певце Василии Петрове, композиторе Эдуарде Артемьеве, Альфреде Шнитке. Член Союза кинематографистов России, член Союза журналистов РФ и международной конфедерации журналистов; член Российской Академии кинематографических искусств «Ника». В журнале «Меценат и Мир» Т.Г. Якжина была куратором раздела «Польша». В последние годы работала также по заказу польского телевидения. Была активным членом российского Общества Иоанна Павла II, сообщает о ней сайт католической Архиепархии Божией Матери в Москве.

В 2005 году она выпустила фильм о Папе Римском Иоанне Павле II «Не бойся! Я молюсь за тебя !», и в 2012 — «Папа, который не умер…», российская премьера которого состоялась уже в отсутствие автора.

Заупокойная Месса по режиссеру Тамаре Эльжбете Якжине была отслужена 4 мая 2015 года в католическом храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской лице.

Похороны Тамары Эльжбеты Якжины состоялись в тот же день на Хованском кладбище.