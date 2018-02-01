«У католиков с православными один Бог», – пресс-секретарь Конференции католических епископов Белоруссии

«У католиков с православными один Бог», – говорит пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси о. Юрий Санько, комментируя слова Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, о том, что «целью Унии появляется желание доказать, что у православных и католиков один Бог».

«Мы продолжаем молиться и как считали православных своими братьями, так и считаем. Заявление митрополита Павла на это не повлияет. Думаю, что Православная церковь сама должна прокомментировать это заявление и объяснить, что имел в виду митрополит Павел. Если мы начнем рассуждать, — что Митрополит имел в виду, мы еще больше запутаем людей. Мы, повторяю, молимся о единстве христиан, в дальнейшем считаем православных братьями и будем делать все, чтобы это сотрудничество дальше развивалось, и не только в социальной сфере или сфере образования», – цитирует отца Юрия Радио Свобода.

«Если мы говорим о единстве Таинств, и если наши верующие могут принимать таинство брака в православной церкви, а православные могут, не меняя конфессии, венчаться в костеле, о чем мы можем еще говорить?», – добавляет священник.

«Совсем недавно мы переживали Неделю молитвы о единстве христиан. Соответствующие богослужения в пределах этой недели, когда за единство христиан вместе молились католики и православные, а также представители других конфессий, прошли в Минске, в Гродно и в Могилеве, а также в других городах нашей страны. Кажется, ни у кого и сомнений не возникает, что у всех нас – один Бог», – напоминает диакон Николай Граков из Могилева.

«В типичном белорусском городе или местечке костел и церковь всегда стояли рядом. К сожалению, в постсоветской Беларуси среди широких кругов населения мы наблюдаем большую религиозную необразованность и равнодушие. В итоге сегодня даже среди тех, кто считает себя верующим той или иной конфессии, большинство не знает, чем они на самом деле отличаются, а также не имеют никакого представления о сути единства христиан, что создает прекрасную почву для распространения всевозможных искажений и предубеждений», – рассуждает диакон.

Откуда корни идеи «разного» Бога? Автор напоминает крайне эксцентричное высказывание героя знаменитого романа классика мировой литературы Федора Достоевского «Идиот» князя Мышкина относительно того, что «католичество – все равно, что вера нехристианская», объясняя, что как раз такое видение иногда распространено в ментальности малообразованного в религиозных вопросах населения постсоветской Беларуси.

«Но таких и подобных ошибочных убеждений в народе распространено очень много, что свидетельствует о необходимости широкой христианской просветительской деятельности, которая будет гораздо более эффективной, если станет плодом сотрудничества представителей обеих основных белорусских конфессий».

«Церковь – Вселенская, универсальная тем, что Христос и Его учение направлены не к какому-то одному народу и не к какой-то одной эпохи или культуры, а ко всем эпох. Мы об этом часто забываем, сужаем Церковь и христианство до своего народа, делаем из нее что-то узкое, провинциальное, частичное», – напоминает автор слова главы православной Гродненской епархии, архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия.

Источник: krynica.info